"Метінвест" Ахметова очолив рейтинг найбільших бізнесів України, семеро топменеджерів увійшли до переліку найкращих керівників

Рейтинг найбільших приватних компаній України з виторгом від 4,7 млрд грн журналу Forbes Ukraine очолила компанія "Метінвест" Ріната Ахметова – з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.

До першої п'ятірки також увійшли ДТЕК, АТБ, Fozzy Group і Kernel, йдеться у повідомленні компанії.

Видання Forbes Ukraine досліджувало фінансові показники компаній за 2023 рік і першу половину 2024 року. Як джерело фінансових даних і відомостей про кількість працівників використовували систему YouControl, показники, надані компаніями, і власні аналітичні розрахунки.

За його підрахунками, багаторічний лідер рейтингу найбільших приватних компаній країни оговтався від втрати великих активів: "Азовсталі", ММК імені Ілліча та Авдіївського коксохіму. У першому півріччі 2024 року EBITDA "Метінвесту" зросла на 33%, до $650 млн. Причина – в нарощуванні видобутку залізної руди майже вдвічі, до 8,9 млн тонн.

"Збільшити виробництво на наших гірничозбагачувальних комбінатах вдалося завдяки відкриттю портів Одеси", – заявив СЕО компанії Юрій Риженков.

На час повномасштабної війни інвестиційний фокус групи "Метінвест" перемістився в Європейський Союз.

На межі 2024-2025 років "Метінвест" спільно з італійською Danieli запускає будівництво металургійного заводу в Італії потужністю 2,7 млн тонн сталі на рік. Перші зразки продукції підприємство має випустити наприкінці 2027 року.

Вартість проєкту складає 2,5 млрд євро, і цей завод має стати прототипом майбутньої модернізації українських сталеливарних активів "Метінвесту".

"Є і прозаїчніша мета – розширення ринку збуту для недозавантажених гірничозбагачувальних комбінатів "Метінвесту": у 2024 році вони працюють на 57% від потужності, металургійні заводи – до 75%", – зазначили в компанії.

Серед нових напрямів роботи: військова продукція для захисту Сил оборони. В асортименті – захист для бронетехніки, зокрема для Bradley та Abrams, захисні екрани для кулеметників, металеві захисні споруди.

"Але це все благодійність, що проводиться в умовно вільний від роботи час", – сказав Риженков.

За його словами, додати системності військовому напряму допоможе наявність замовлень від Міністерства оборони України.

До рейтингу найкращих керівників металургійної галузі увійшов CEO групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Також серед відзначених – генеральні директори підприємств "Метінвест Покровськвугілля" – Андрій Акулич, Інгулецького, Північного та Центрального ГЗК – Ігор Тонєв, "Каметсталі" – Олександр Третьяков, та в.о. СЕО "Запоріжсталі" – Тарас Шевченко.

"Метінвест" Ріната Ахметова за дев'ять місяців 2024 року збільшив сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року – до 15,2 млрд грн.

Також від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. Із них 4,1 млрд грн були направлені на потреби Збройних Сил України.