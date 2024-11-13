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"Метінвест" Ахметова очолив рейтинг найбільших бізнесів України, семеро топменеджерів увійшли до переліку найкращих керівників

Рейтинг найбільших приватних компаній України з виторгом від 4,7 млрд грн журналу Forbes Ukraine очолила компанія "Метінвест" Ріната Ахметова – з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.

До першої п'ятірки також увійшли ДТЕК, АТБ, Fozzy Group і Kernel, йдеться у повідомленні компанії.

Видання Forbes Ukraine досліджувало фінансові показники компаній за 2023 рік і першу половину 2024 року. Як джерело фінансових даних і відомостей про кількість працівників використовували систему YouControl, показники, надані компаніями, і власні аналітичні розрахунки.

За його підрахунками, багаторічний лідер рейтингу найбільших приватних компаній країни оговтався від втрати великих активів: "Азовсталі", ММК імені Ілліча та Авдіївського коксохіму. У першому півріччі 2024 року EBITDA "Метінвесту" зросла на 33%, до $650 млн. Причина – в нарощуванні видобутку залізної руди майже вдвічі, до 8,9 млн тонн.

"Метінвест" очолив рейтинг найбільших бізнесів України

"Збільшити виробництво на наших гірничозбагачувальних комбінатах вдалося завдяки відкриттю портів Одеси", – заявив СЕО компанії Юрій Риженков.

На час повномасштабної війни інвестиційний фокус групи "Метінвест" перемістився в Європейський Союз.

На межі 2024-2025 років "Метінвест" спільно з італійською Danieli запускає будівництво металургійного заводу в Італії потужністю 2,7 млн тонн сталі на рік. Перші зразки продукції підприємство має випустити наприкінці 2027 року.

Вартість проєкту складає 2,5 млрд євро, і цей завод має стати прототипом майбутньої модернізації українських сталеливарних активів "Метінвесту".

"Є і прозаїчніша мета – розширення ринку збуту для недозавантажених гірничозбагачувальних комбінатів "Метінвесту": у 2024 році вони працюють на 57% від потужності, металургійні заводи – до 75%", – зазначили в компанії.

Серед нових напрямів роботи: військова продукція для захисту Сил оборони. В асортименті – захист для бронетехніки, зокрема для Bradley та Abrams, захисні екрани для кулеметників, металеві захисні споруди.

"Але це все благодійність, що проводиться в умовно вільний від роботи час", – сказав Риженков.

За його словами, додати системності військовому напряму допоможе наявність замовлень від Міністерства оборони України.

До рейтингу найкращих керівників металургійної галузі увійшов CEO групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Також серед відзначених – генеральні директори підприємств "Метінвест Покровськвугілля" – Андрій Акулич, Інгулецького, Північного та Центрального ГЗК – Ігор Тонєв, "Каметсталі" – Олександр Третьяков, та в.о. СЕО "Запоріжсталі" – Тарас Шевченко.

"Метінвест" Ріната Ахметова за дев'ять місяців 2024 року збільшив сплату податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні на 38% проти аналогічного періоду 2023 року – до 15,2 млрд грн.

Також від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу Україні та її громадянам вже 7,7 млрд грн. Із них 4,1 млрд грн були направлені на потреби Збройних Сил України.

Автор: 

Ахметов Рінат (1610) рейтинг (955) Метінвест (756) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+2
Нахіба таке шрайбати? Бо Рудий Тхір за то доплачує?
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13.11.2024 20:15
+1
А скільки там зрадників з мільйонами і мільярдами у того Метінвеста...?
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13.11.2024 22:55
+1
Не больше чем среди чиновников управляющих страной. Вы думаете куда они бежать собираются? Уверен, что половина будет пытаться в Россию смытся, если что-то со страной произойдет. А что-то произойдёт - к этому власть ведёт неуклонно.
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14.11.2024 17:06
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Нахіба таке шрайбати? Бо Рудий Тхір за то доплачує?
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13.11.2024 20:15 Відповісти
Затем чтоб мозги хоть чуть-чуть включали. В таблице сплошные торгаши. Откуда взяться экономике в стране, если промышленников практически не осталось? Если страна ничего не будет производить, то она сама себя сожрёт.
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14.11.2024 17:04 Відповісти
Анальному рабові Рудого Тхора торгаші у штани насрали? З чим і вітаю анального раба Рудого Тхора.
!!!
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14.11.2024 21:31 Відповісти
Це падло добре себе почуває при будь-якій владі. Деолігархізацію треба було проводити ще в 2005-ому році, коли Пінчук і Ахмєтов втекли з країни. Це українській владі радив Сорос і казав , що це основна проблема України. Проблема нікуди не поділася, не дивлячися на обіцянки всіх президентів.
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13.11.2024 20:58 Відповісти
з яких пір Сорос - це ключовий радник? великий бізнес - він не хороший і не поганий, він просто великий і живе і розвивається виключно по своїх законах
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15.11.2024 01:33 Відповісти
Не треба плутати олігархів і великий бізнес. Лакшмі Міттал, який купив "Криворіжсталь" - ото великий бізнес. В нього немає "своїх" депутатів у Верховній Раді, на відміну від наших олігархів. А Сорос набагато більше розуміє, як працює демократична система, яке зло - олігархічні монополії, тому, що все це вже проходили в США. Але, ж нам треба обрати свій "особливий" економічний шлях, який чомусь тупо скалькований з раші. Тільки там пуйло підім'яв під себе олігархів, а у нас такі намагання закінчуються поразкою. Сорос запропонував досить таки розумне рішення. Третину статків віддати державі (як компенсацію за прихватизацію), третину продати на аукціоні іншим людям (щоб була конкуренція і швидкий розвиток) і третину залишити олігархові (щоб не почували себе зовсім пограбованими). Але, ті люди, які поїхали домовлятися з переляканим Ахмєтовим і Пінчуком (бо ті втекли з країни) домовлялися лише про переділ бізнесу в своїх корисливих цілях. Тимошенко пішла іншим шляхом, реприватизуючи (відбираючи) підприємства і це викликало шалений спротив олігархів, які й домовилися з Ющенко і "любими друзями". І нікопольський феросплавний їй вже не вдалося реприватизувати. А список там був чималенький. Отак в 2005-ому і профукали шанс змінити олігархічну систему. Подивіться інтерв'ю Стецьківа Мосейчук. Там дуже цікаво і про Майдани, про підготовку і про наших політиків, починаючи з Кучми.
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15.11.2024 08:56 Відповісти
А скільки там зрадників з мільйонами і мільярдами у того Метінвеста...?
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13.11.2024 22:55 Відповісти
Не больше чем среди чиновников управляющих страной. Вы думаете куда они бежать собираются? Уверен, что половина будет пытаться в Россию смытся, если что-то со страной произойдет. А что-то произойдёт - к этому власть ведёт неуклонно.
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14.11.2024 17:06 Відповісти
Світло виключають і ахметов заробляє. Варить чавун і сталь на потреби Европи, а не України. Під час літнього блекауту зросло виробництво в металургії. З якого дива?
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14.11.2024 07:56 Відповісти
рост производства тоже не самый худший показатель. Ведь больше продаж, больше налогов, больше занятости для людей. разве это плохо?
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14.11.2024 09:07 Відповісти
Скільки тобі платять за лизання ахметівської дупи?
Чи ти то-во шрайбаєш безкоштовно - па зову сєрдца?
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15.11.2024 01:15 Відповісти
А на скільки падають виробництво, продажі та й тоді і виплата налогів у тих, у кого нема світла? Скільки робочих місць закривається? Одні жирують, а інші бідують за рахунок блекаутів. Скільки життів людей забрали блекаути, мирних людей?
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15.11.2024 08:36 Відповісти
без великого бізнесу міцну економіку не побудувати
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15.11.2024 01:31 Відповісти
Угу. Точно.
А нагадай-но мені: як там Укртелеком? Уже почав процвітати чи ще ніт?
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15.11.2024 01:59 Відповісти
У Києві вже навіть стаціонарний зв'язок від Укртелекому під час блекаутів не працює,вирубається зразу,зі світлом.
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15.11.2024 08:31 Відповісти
Та ж історія. А тарифи - захмарні. І про його якість (коли він є) говорити якось... невдобно.
Тому я й запитав у ахметівського анального раба за процвітання Укртелекому. А воно, курва, встромило язика в дупу і мовчить. Чого, власне, і слід було чекати.
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15.11.2024 20:21 Відповісти
Переходьте на альтернативний зв'язок з міським номером, номер можна зберегти, тариф той же. Дають апарат в аренду з сім картою водафон. Можна поставити сімку в старий мобільний для зручності. Я вже сам перейшов, тепер думаю маму перевести. У них проблеми під час блекауту.
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17.11.2024 09:21 Відповісти

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