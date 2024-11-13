Перші 10 українців віком до 25 років отримали гранти на свій бізнес. Що планують відкривати?

Перші 10 українців віком до 25 років стали переможцями молодіжної складової грантової програми "Власна справа" та отримають 1,5 млн грн на старт свого бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Маємо 10 перших переможців грантової програми "Власна справа" серед молоді. За підтримки держави вони зможуть започаткувати свій бізнес та реалізуватись у підприємництві", – повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, молоді підприємці планують займатись виробництвом одягу й аксесуарів, кондитерських виробів, торгівлею меблів і товарів для дому, відкрити манікюрний кабінет, фітнес-центр.

За підсумками 21 хвилі програми визначено 443 переможці, які отримають гранти на 107 млн грн.

Загалом за понад два роки дії грантової програми її переможцями стали вже майже 21 тис. українців, і в розвиток їхнього бізнесу держава інвестує 5 млрд грн.

Серед отримувачів мікрогрантів 21 хвилі 58% жінок, 34% чоловіків та 8% юридичних осіб. 75% з них мають вищу освіту.

Найбільше грантоотримувачів із Львівської (47), Харківської (35), Київської (35), Вінницької (29) областей, а також із Києва (39).

Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці 21 хвилі, є:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 157 людей;

тимчасове розміщування й організація харчування – 65 людей;

переробна промисловість – 61 людей;

надання інших видів послуг – 46 людей.

Раніше повідомлялося, що молоді підприємці віком до 25 років можуть через портал "Дія" подавати заявки на отримання грантів до 150 тис. грн на відкриття власного бізнесу в межах програми "Власна справа".

У вересні можливість отримати гранти у межах програми "Власна справа" розширили на молодих підприємців віком до 25 років.