Уряд заклав у проєкт держбюджету на наступний рік 12 мільярдів на компенсацію різниці в тарифах. ІНФОГРАФІКА

У проєкті державного бюджету на 2025 рік, ухваленому Кабміном до другого читання та переданому на розгляд Верховної Ради, ресурс загального фонду місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком – з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.

Також приріст очікується за рахунок додаткової дотації для місцевих бюджетів, яка зросте на 31%, досягнувши 37,5 млрд грн, зокрема з метою підтримки деокупованих територій.

Базова дотація підвищиться майже на 15% – до 24,2 млрд грн. Субвенція на компенсацію тарифних різниць передбачена на рівні 12,2 млрд грн, що забезпечить стабільність у сфері комунальних послуг, а введення реверсної дотації сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів між регіонами.

Окрім цього, в проєкті держбюджету передбачено видатки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4 млрд грн, а також фінансування в рамках управління публічними інвестиціями Державного фонду регіонального розвитку в сумі 1 млрд грн.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік у першому читанні з пропозиціями депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте в нашому матеріалі "Держбюджет-2025: ключові цифри"