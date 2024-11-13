Уряд заклав у проєкт держбюджету на наступний рік 12 мільярдів на компенсацію різниці в тарифах. ІНФОГРАФІКА
У проєкті державного бюджету на 2025 рік, ухваленому Кабміном до другого читання та переданому на розгляд Верховної Ради, ресурс загального фонду місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком – з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.
Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.
Також приріст очікується за рахунок додаткової дотації для місцевих бюджетів, яка зросте на 31%, досягнувши 37,5 млрд грн, зокрема з метою підтримки деокупованих територій.
Базова дотація підвищиться майже на 15% – до 24,2 млрд грн. Субвенція на компенсацію тарифних різниць передбачена на рівні 12,2 млрд грн, що забезпечить стабільність у сфері комунальних послуг, а введення реверсної дотації сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів між регіонами.
Окрім цього, в проєкті держбюджету передбачено видатки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4 млрд грн, а також фінансування в рамках управління публічними інвестиціями Державного фонду регіонального розвитку в сумі 1 млрд грн.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік у першому читанні з пропозиціями депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.
Детальніше читайте в нашому матеріалі "Держбюджет-2025: ключові цифри"
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Це якщо "фізичні особи" будуть отримувати офіційну зарплату. А з підвищенням податків, акцизів, армійського збору і т.ін. така тенденція теж буде? При умові, що частина закриє свої підприємства чи ліквідує ФОП, а частина перейде у "тінь" чи виведе підприємство за кордон...
Може суддів/прокурворів "общіпати" та ввести податок на надприбуток і роскіш, розібратися з "тіньовими" бізнесовими схемами та "мутними" схемами на митниці? Чи головна задачи - вбити економіку країни остаточно?
Як почали з "разрушим до основан'я", так і пруть далі ці "руйнівники системи"...