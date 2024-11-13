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Новини
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Уряд заклав у проєкт держбюджету на наступний рік 12 мільярдів на компенсацію різниці в тарифах. ІНФОГРАФІКА

Що передбачено в держбюджеті України на 2025 рік?

У проєкті державного бюджету на 2025 рік, ухваленому Кабміном до другого читання та переданому на розгляд Верховної Ради, ресурс загального фонду місцевих бюджетів зросте на 15% порівняно з 2024 роком – з 285,1 млрд грн до 327,7 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб, які збільшаться з 235,4 млрд грн до 268,7 млрд грн.

Також приріст очікується за рахунок додаткової дотації для місцевих бюджетів, яка зросте на 31%, досягнувши 37,5 млрд грн, зокрема з метою підтримки деокупованих територій.

Базова дотація підвищиться майже на 15% – до 24,2 млрд грн. Субвенція на компенсацію тарифних різниць передбачена на рівні 12,2 млрд грн, що забезпечить стабільність у сфері комунальних послуг, а введення реверсної дотації сприятиме більш ефективному розподілу ресурсів між регіонами.

Окрім цього, в проєкті держбюджету передбачено видатки на компенсацію за пошкоджене або знищене житло внаслідок бойових дій у розмірі 4 млрд грн, а також фінансування в рамках управління публічними інвестиціями Державного фонду регіонального розвитку в сумі 1 млрд грн.

Місцеві бюджети в проєкті держбюджету-2025

Як повідомлялося, наприкінці жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державний бюджет на 2025 рік у першому читанні з пропозиціями депутатів.

Нагадаємо, Верховна Рада почала розгляд законопроєкту "Про державний бюджет України на 2025 рік" 20 вересня: до 1 жовтня депутати могли подавати свої поправки та пропозиції, а перше голосування за документ із їх урахуванням мало відбутися до 20 жовтня.

Детальніше читайте в нашому матеріалі "Держбюджет-2025: ключові цифри"

Автор: 

бюджет (1807) податки (2417) місцеві бюджети (252) субвенція (60)


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А фінанси на вибори передбачені? Чи інформація про планування виборів це ''гра на дурака''?
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13.11.2024 19:22 Відповісти
"Основну частину приросту забезпечать надходження від податку на доходи фізичних осіб..."

Це якщо "фізичні особи" будуть отримувати офіційну зарплату. А з підвищенням податків, акцизів, армійського збору і т.ін. така тенденція теж буде? При умові, що частина закриє свої підприємства чи ліквідує ФОП, а частина перейде у "тінь" чи виведе підприємство за кордон...
Може суддів/прокурворів "общіпати" та ввести податок на надприбуток і роскіш, розібратися з "тіньовими" бізнесовими схемами та "мутними" схемами на митниці? Чи головна задачи - вбити економіку країни остаточно?
Як почали з "разрушим до основан'я", так і пруть далі ці "руйнівники системи"...
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13.11.2024 19:36 Відповісти
Цікаво куди понесуть ТИСЯЧУ ?
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13.11.2024 19:47 Відповісти
Про які тарифи мова, вода, газ - це природний ресурс який згідно Конституціі безкоштовно належить громадянам, платити лише за видобуток, чи це компенсація ахмету бо у нього бідного малі прибутки? Якщо йому не подобається, нехай повертає державі і держава встановить менші тарифи і не потрібно буде ніяких компенсацій! Попродавали державні підприємства, а тепер давайте шукати гроші щоб олігархам доплачувати.
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13.11.2024 20:00 Відповісти

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