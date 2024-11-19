Споживання електроенергії зростає. Графіки відключень діють у більшості областей
Станом на ранок 19 листопада в Україні фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Цьому сприяє відновлення енергопостачання в Одеській області після ворожого обстрілу.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Так, станом на 5:00, рівень споживання був на 3,7% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня. Це пояснюють заживленням частини раніше знеструмлених внаслідок російського обстрілу споживачів на Одещині.
В Одеській області наразі триває ліквідація наслідків масованої ракетно-дронової атаки, яку ворог здійснив 17 листопада. Енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи, щоб налагодити стабільне енергопостачання усіх споживачів регіону.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись вже після десяти масованих атак росіян. На енергооб’єктах тривають аварійні та планові ремонти. В енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності.
"Зараз в Україні тимчасово діють заходи обмеження споживання для промислових і побутових споживачів. З 6:00 до 23:00 застосовуються ГПВ у більшості регіонів", – йдеться у повідомленні.
Із графіками застосування обмежень за конкретною адресою можна ознайомитись на сайті чи на офіційних сторінках обленерго у соцмережах.
Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.
На Одещині, а також у Києві, Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях вводилися екстрені відключення.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.
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