В Україні зменшується частка ринку найбільших інтернет-провайдерів. Хто входить до ТОП-10?. ІНФОГРАФІКА

В Україні частка ринку найбільших компаній-постачальників фіксованого інтернет-доступу як за доходами, так і за кількістю абонентів щорічно зменшується.

Про це йдеться в даних аналітичного дашборду "Ринок послуг фіксованого доступу до інтернету", передає LIGA.net.

Як зазначається, за результатами роботи в першому півріччі 2024 року лідери ринку забезпечують 33% українських абонентів (2,8 млн користувачів) фіксованим інтернет-доступом, генеруючи 28% доходів галузі.

За підсумками 2021 року найбільші 10 компаній обслуговували 40% абонентів і генерували 36% доходів.

У топ-10 компаній ринку послуг фіксованого доступу до інтернету в Україні цьогоріч входять:

"Укртелеком",

"Київстар",

"Воля-Кабель",

"Датагруп",

"НПК Хоум-Нет",

"Фрінет",

"Бізнес та Технології",

"Фарлеп-Інвест",

"Дикий сад",

"Мережа Ланет".

Загальний дохід десятки найбільших провайдерів становив 6,2 млрд грн за період з другого кварталу 2023 року до другого кварталу 2024 року.

Дохід усіх інтернет-провайдерів в Україні за цей період – 22,4 млрд грн.

Середній дохід з абонента у першої десятки компаній ринку становить 185 грн на місяць, що нижче, ніж у провайдерів-ФОПів – 252 грн на місяць.