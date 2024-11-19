В Україні зменшується частка ринку найбільших інтернет-провайдерів. Хто входить до ТОП-10?. ІНФОГРАФІКА
В Україні частка ринку найбільших компаній-постачальників фіксованого інтернет-доступу як за доходами, так і за кількістю абонентів щорічно зменшується.
Про це йдеться в даних аналітичного дашборду "Ринок послуг фіксованого доступу до інтернету", передає LIGA.net.
Як зазначається, за результатами роботи в першому півріччі 2024 року лідери ринку забезпечують 33% українських абонентів (2,8 млн користувачів) фіксованим інтернет-доступом, генеруючи 28% доходів галузі.
За підсумками 2021 року найбільші 10 компаній обслуговували 40% абонентів і генерували 36% доходів.
У топ-10 компаній ринку послуг фіксованого доступу до інтернету в Україні цьогоріч входять:
- "Укртелеком",
- "Київстар",
- "Воля-Кабель",
- "Датагруп",
- "НПК Хоум-Нет",
- "Фрінет",
- "Бізнес та Технології",
- "Фарлеп-Інвест",
- "Дикий сад",
- "Мережа Ланет".
Загальний дохід десятки найбільших провайдерів становив 6,2 млрд грн за період з другого кварталу 2023 року до другого кварталу 2024 року.
Дохід усіх інтернет-провайдерів в Україні за цей період – 22,4 млрд грн.
Середній дохід з абонента у першої десятки компаній ринку становить 185 грн на місяць, що нижче, ніж у провайдерів-ФОПів – 252 грн на місяць.
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"Умовність аукціону, як і смішну ціну продажу пояснює той факт, що покупець був один. Його кінцевим бенефіціаром є азербайджанський бізнесмен Насіб Хасанов. Вищезгадана компанія є частиною міжнародного холдингу NEQSOL, який увесь час свого існування підтримує дуже близькі контакти з росіянами і нерідко купує їхні або цікаві їм активи. Наприклад, саме вони колись викупили у МТС частку їхнього телекомунікаційного бізнесу в Україні. А навесні 2022 року холдинг виявляв бажання придбати, після націоналізації, у держави «Альфа-банк» (нині «Сенс-банк»). Однак, як зазначали в Forbes Ukraine, з часів продажу МТС фінансові вимоги дещо змінились, і азербайджанці не змогли підтвердити законність походження коштів для купівлі."
Ніякого титану в Азербайджані не виробляють, зрозуміло що вся сировина піде кацапам через підставні фірми.
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/bijtes-azerbajdzhantsiv-shcho-titan-vinosjat-shcho-ne-tak-iz-privatizatsijeju-ohkhk.html