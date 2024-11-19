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В Україні зменшується частка ринку найбільших інтернет-провайдерів. Хто входить до ТОП-10?. ІНФОГРАФІКА

Хто входить до ТОП-10 інтернет-провайдерів в Україні?

В Україні частка ринку найбільших компаній-постачальників фіксованого інтернет-доступу як за доходами, так і за кількістю абонентів щорічно зменшується.

Про це йдеться в даних аналітичного дашборду "Ринок послуг фіксованого доступу до інтернету", передає LIGA.net.

Як зазначається, за результатами роботи в першому півріччі 2024 року лідери ринку забезпечують 33% українських абонентів (2,8 млн користувачів) фіксованим інтернет-доступом, генеруючи 28% доходів галузі.

За підсумками 2021 року найбільші 10 компаній обслуговували 40% абонентів і генерували 36% доходів.

У топ-10 компаній ринку послуг фіксованого доступу до інтернету в Україні цьогоріч входять:

  • "Укртелеком",
  • "Київстар",
  • "Воля-Кабель",
  • "Датагруп",
  • "НПК Хоум-Нет",
  • "Фрінет",
  • "Бізнес та Технології",
  • "Фарлеп-Інвест",
  • "Дикий сад",
  • "Мережа Ланет".

ТОП-10 інтернет-провадерів в Україні

Загальний дохід десятки найбільших провайдерів становив 6,2 млрд грн за період з другого кварталу 2023 року до другого кварталу 2024 року.

Дохід усіх інтернет-провайдерів в Україні за цей період – 22,4 млрд грн.

Середній дохід з абонента у першої десятки компаній ринку становить 185 грн на місяць, що нижче, ніж у провайдерів-ФОПів – 252 грн на місяць.

Дохід з одного абонента інтернету в Україні

Автор: 

інтернет (1328) Київстар (279) Укртелеком (232)


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"Фрінет" - это уже "Vodafone Україна"
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19.11.2024 16:32 Відповісти
Наприклад я ще підключався до Beeline (зараз Київстар) в 2010 чи 11 роках, вже не пам'ятаю. Всі ці роки ні разу не пошкодував. Зараз за 200 грн маю все і домашній і мобільний + зв'язок телефонний. Це не реклама, це просто констатація факту. Правда були незручності в 2023 році, що приходилось включати резервну сімку Водафона на телефоні. Але то був форсмажор. Ви всі це пам'ятаєте.
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19.11.2024 16:55 Відповісти
ото саме тому і трахнули нині малих, заборонивши бути їм ФОПами... аби перерозподілити ту частку ринку
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19.11.2024 16:35 Відповісти
Гетьманцев тільки підіймає тарифи це геноцид під час війни.
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19.11.2024 17:54 Відповісти
А тим часом найбільше в світі родовище ТИТАНУ (який використовується до речи кацапами, в виготовлені ракет які убивають українців) продають азербайджанському олігарху тісно пов'язаному з кацапами:

"Умовність аукціону, як і смішну ціну продажу пояснює той факт, що покупець був один. Його кінцевим бенефіціаром є азербайджанський бізнесмен Насіб Хасанов. Вищезгадана компанія є частиною міжнародного холдингу NEQSOL, який увесь час свого існування підтримує дуже близькі контакти з росіянами і нерідко купує їхні або цікаві їм активи. Наприклад, саме вони колись викупили у МТС частку їхнього телекомунікаційного бізнесу в Україні. А навесні 2022 року холдинг виявляв бажання придбати, після націоналізації, у держави «Альфа-банк» (нині «Сенс-банк»). Однак, як зазначали в Forbes Ukraine, з часів продажу МТС фінансові вимоги дещо змінились, і азербайджанці не змогли підтвердити законність походження коштів для купівлі."
Ніякого титану в Азербайджані не виробляють, зрозуміло що вся сировина піде кацапам через підставні фірми.
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/bijtes-azerbajdzhantsiv-shcho-titan-vinosjat-shcho-ne-tak-iz-privatizatsijeju-ohkhk.html
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19.11.2024 18:38 Відповісти
Ну ви й насмішили - укртелеком...
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19.11.2024 19:01 Відповісти

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