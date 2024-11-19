"Сумиобленерго" скасувало відключення водоканалу Сум від електроенергії через борги
Оператор системи розподілу електроенергії АТ "Сумиобленерго" скасувало рішення про припининення енергопостачання для комунального підприємства "Міськводоканал" Сумської міської ради.
Рішення про відключення "Міськводоканалу" скасовано компанією-постачальником електроенергії, уточнили у пресслужбі "Сумиобленерго".
В обленерго нагадали, що займаються лише розподілом електроенергії на території області та не здійснюють постачання електроенергії споживачам.
"Постачання електроенергії (та відповідно розрахунки за неї) – це відповідальність постачальних компаній, які у випадку заборгованості мають право подати до оператора системи розподілу (тобто АТ "Сумиобленерго") заявку на відключення боржників. ОСР у свою чергу не має права не виконати таку заявку (окрім випадку скасування заявки на вимкнення постачальником)", – пояснили в компанії.
"Ми щиро сподіваємося , що ситуація надалі буде врегульована органами місцевого самоврядування, оскільки розуміємо важливість водопостачання для жителів обласного центру", – додали в "Сумиобленерго".
Як повідомлялося, напередодні "Сумиобленерго" заявило про припинення енергопостачання для комунального підприємства "Міськводоканал" з 16:00 на вимогу постачальника електроенергії.
Нагадаємо, "Сумиобленерго" входить до групи "Енера" Костянтина Григоришина, компанії якого контролюють до 75% акцій, ще 25% належить державній компанії "Українські розподільні мережі".
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