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Новини
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Повністю відмовитися від графіків відключень світла найближчим часом не вдасться, – радник Шмигаля

свет

Енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Про це радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко розповів у ефірі телеканалу "Київ24", передає Інтерфакс-Україна.

"Не дуже комфортно озвучувати якісь прогнози, тому що все залежатиме від нових атак та їхніх наслідків. Але якщо говорити про поточну ситуацію, то вже відбулися значні покращення. Навіть у найважчому – Одеському – регіоні, де найбільший масштаб ураження, заживлено понад 60% споживачів. І те, що за таких пошкоджень за 1,5-2 доби енергетики повернули світло 60% споживачів, – це результат надзвичайних зусиль великої армії енергетиків", – сказав Бойко.

Він додав, що найближчим часом енергетики сподіваються зменшити обсяги застосування графіків відключення світла.

"За кілька днів ми розраховуємо суттєво покращити ситуацію, мінімізуючи графіки. Якщо говорити про повну відмову від них, то, боюся, що для такого результату потрібні не дні, а тижні. Радив би виходити з офіційних повідомлень і з розумінням ставитися до ситуації", – зазначив член наглядової ради "Укренерго".

Відсутність графіків відключень електроенергії у деяких областях Бойко пояснив "певною нерівномірністю пошкоджень енергооб'єктів".

Читайте також: Відключення повертаються: У понеділок світло вимикатимуть з 06:00 до 22:00, – "Укренерго"

Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Через російську атаку на кілька годин в Україні було запроваджено превентивні та аварійні відключення, а близько мільйона споживачів залишалися без світла.

З понеділка "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень світла по всій країні, але згодом скасувало їх для шести західних областей.

В Одесі з ранку неділі - аварійні відключення, більшість споживачів були без світла добу і більше, деякі досі відключені, третій день не працює електротранспорт.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+9
В Коче Заспі теж діють стабілізаційні відключення?
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19.11.2024 17:13
+8
Якщо вам пощастило і у вас є світло, то ви можете побачити, що реалізація "потужного" та "незламного", плану із будівництва «ГІГАВАТА» виявилась черговою пустопорожньою обіцянкою найвеличнішого брехуна **********.
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19.11.2024 17:17
+6
А от Шмыгаля можно отказаться?
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19.11.2024 17:15
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19.11.2024 17:09 Відповісти
ахметовський холуй шмигаль попереджає ))
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19.11.2024 17:11 Відповісти
В Коче Заспі теж діють стабілізаційні відключення?
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19.11.2024 17:13 Відповісти
А от Шмыгаля можно отказаться?
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19.11.2024 17:15 Відповісти
Боюсь, що ніт.
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19.11.2024 20:45 Відповісти
Якщо вам пощастило і у вас є світло, то ви можете побачити, що реалізація "потужного" та "незламного", плану із будівництва «ГІГАВАТА» виявилась черговою пустопорожньою обіцянкою найвеличнішого брехуна **********.
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19.11.2024 17:17 Відповісти
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19.11.2024 17:21 Відповісти
перестаньте красти електроенергію і буде вдосталь всім....але ж тоді прийдеться за неї платити а не поза лічильник пускати...((
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19.11.2024 17:24 Відповісти
А хто там ще нещодавно ****** що можемо пройти зиму без відключень?
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19.11.2024 17:30 Відповісти
... якщо не буде масованих ударів... - так писали. І всі притомні люди це розуміють. Тим більше ці відключення зараз - це дитячий садочок
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19.11.2024 18:18 Відповісти
Та про що Ви, справді... Тим же говорящим головам 3,14здонути якусь дичину, як дурному з гори збігти.
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19.11.2024 20:43 Відповісти
Для заходу країни обмеження не застосовуються. Білі люди....
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19.11.2024 18:01 Відповісти
Тому що основним критерієм для відключення є наявність критичної інфраструктури в регіоні/області. Багато там тих же "Водоканалів" та насосних станцій, якщо майже все Закарпаття - приватні будинки?
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19.11.2024 18:16 Відповісти
"Кожен з вас Президент" - казав українцям 20 травня 2019 року на инаугурації Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , оце тепер вигрібають "президенти73%" разом з країною.

Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну ... на радість Путлу.
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19.11.2024 19:13 Відповісти
Тю! Та їжакові зрозуміло, що "не вдасться". Хто ж, як не Шмига, буде діставати колючку з дупи Рудому [3,14дарасові] Гудкові?
(Пояснюю спеціально для гудкових "клавіатурних дятлів": то було риторичне питання; ваші "откровення" мені нецікаві).
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19.11.2024 20:40 Відповісти

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