Повністю відмовитися від графіків відключень світла найближчим часом не вдасться, – радник Шмигаля

Енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

Про це радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко розповів у ефірі телеканалу "Київ24", передає Інтерфакс-Україна.

"Не дуже комфортно озвучувати якісь прогнози, тому що все залежатиме від нових атак та їхніх наслідків. Але якщо говорити про поточну ситуацію, то вже відбулися значні покращення. Навіть у найважчому – Одеському – регіоні, де найбільший масштаб ураження, заживлено понад 60% споживачів. І те, що за таких пошкоджень за 1,5-2 доби енергетики повернули світло 60% споживачів, – це результат надзвичайних зусиль великої армії енергетиків", – сказав Бойко.

Він додав, що найближчим часом енергетики сподіваються зменшити обсяги застосування графіків відключення світла.

"За кілька днів ми розраховуємо суттєво покращити ситуацію, мінімізуючи графіки. Якщо говорити про повну відмову від них, то, боюся, що для такого результату потрібні не дні, а тижні. Радив би виходити з офіційних повідомлень і з розумінням ставитися до ситуації", – зазначив член наглядової ради "Укренерго".

Відсутність графіків відключень електроенергії у деяких областях Бойко пояснив "певною нерівномірністю пошкоджень енергооб'єктів".

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Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Через російську атаку на кілька годин в Україні було запроваджено превентивні та аварійні відключення, а близько мільйона споживачів залишалися без світла.

З понеділка "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень світла по всій країні, але згодом скасувало їх для шести західних областей.

В Одесі з ранку неділі - аварійні відключення, більшість споживачів були без світла добу і більше, деякі досі відключені, третій день не працює електротранспорт.