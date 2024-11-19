"Укрнафта" купує мережу АЗС. Що увійшло до угоди?

ПАТ "Укрнафта" уклала угоду з міжнародно компанією Shell про придбання частки у розмірі 51% статутного капіталу у ТОВ "Альянс Холдинг".

Вартість угоди не розголошується, для її завершення ще потрібно отримати дозвіл Антимонопольного комітету України, повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Для оцінки угоди та активів було залучено провідного міжнародного інвестиційно-банківського радника Rothschild & Co, за правову сторону питання відповідає провідна юридична фірма Sayenko Kharenko, а за аудит – KPMG, уточнили в компанії.

Мережа АЗС Shell входить до ТОП-10 за обсягами продажів в Україні і об'єднує 118 працюючих автозаправних комплексів. Вона також займає 9 місце в країні за обсягами реалізації пального за результатами 9 місяців 2024 року та 7 місце за кількістю АЗК, що розташовані переважно в сприятливих зонах з інтенсивним трафіком.

В "Укрнафті" уточнили, що протягом року після завершення угоди буде проведено ребрендинг усіх АЗК. Умови існуючих договорів В2В виконуватимуться у повному обсязі. Також буде збережено персонал компанії – 1550 працівників, які працюють на АЗК та в головному офісі.

"Наглядова рада "Укрнафти" погодила рішення, оскільки придбання бізнесу, який протягом 15 років очолювала авторитетна міжнародна група, забезпечить "Укрнафті" розширення мережі автозаправних станцій та частки ринку, що відповідає стратегії розвитку компанії", – прокоментував угоду гендиректор "Укрнафти" Сергій Корецький.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня Фонд державного майна став офіційним власником решти 49% статутного капіталу ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує мережею АЗС Shell в Україні.

Раніше ця частка належала підсанкційному російському олігарху та ексголові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову. За рішенням Вищого антикорупційного суду його українські активи, зокрема частку в "Альянс Холдингу" стягнули в дохід держави. Решта 51% компанії належить Shell Overseas Investments B.V.

Як писав БізнесЦензор, міжнародна корпорація Shell у 2006 році створила спільно з російською групою "Альянс" спільне підприємство з управління мережею АЗС в Україні – ТОВ "Альянс Холдинг". Контрольний пакет належав Shell.

У 2015 році співвласником спільного підприємства замість російського "Альянсу" стала "Незалежна нафтова компанія" (ННК), яка належить колишньому голові "Роснєфті" Едуарду Худайнатову.