"Київтеплоенерго" отримає кредит на 50 мільйонів євро від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить кредит на 50 мільйонів євро для Києва на забезпечення ліквідності комунального підприємства "Київтеплоенерго" ("КТЕ") і виконання ним функцій із забезпечення столиці теплом.

Як повідомили у ЄБРР, кредит супроводжується гарантією Євросоюзу, що покриває 25% його суми, а також грантом на 5 млн євро від США, передає Інтерфакс-Україна.

"Гарантія ЄС від першої втрати покриє 25% суми кредиту і є надзвичайно важливою для цієї транзакції, яка допоможе місту та його ключовим комунальним підприємствам негайно задовольнити критичні потреби в ліквідності та забезпечити безперервне надання найважливіших суспільних послуг. Кредит ЄБРР супроводжується грантом від США на суму 5 млн євро", – повідомили у банку.

Очікується, що кредит ЄБРР допоможе відремонтувати пошкоджену інфраструктуру міста в рамках підготовки до опалювального сезону і забезпечить ліквідність "Київтеплоенерго", яке зможе продовжувати свою діяльність і зберегти персонал.

ЄБРР зазначає, що Київ є основним економічним хабом України, в якому мешкає близько 3 млн осіб, або 7% її населення, і центром міжнародної дипломатичної активності та координації гуманітарної допомоги для всієї країни.

У банку додали, що загалом із лютого 2022 року ЄБРР надав понад 5,2 млрд євро для України, зокрема до 1,4 млрд євро цього року, приділяючи першочергову увагу підтримці енергетичної безпеки, критично важливої інфраструктури, продовольчої безпеки, приватного сектору та ключових реформ.

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Як повідомлялося, у травні Київська міськрада ухвалила рішення про докапіталізацію комунального підприємства "Київтеплоенерго" на суму 2,5 млрд грн.

Планувалося, що таким чином у підприємство зможе використати власні кошти для встановлення шести малих автономних газопоршневих установок загальною потужністю 58,77 МВт на районних котельнях і теплових станціях "Київтеплоенерго". Орієнтовна вартість обладнання складає 3,27 млрд грн. "Київтеплоенерго" планувало почати реалізовувати проєкт власним коштом, а згодом - залучити кредити.

Однак через те, що фінансовий стан "Київтеплоенерго" не найкращий, виникла потреба поповнити обігові кошти підприємства, збільшивши статутний капітал.