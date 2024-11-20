Обсяги видачі іпотечних кредитів зменшились, ставки за ними – зросли, – опитування НБУ
Українські банки у вересні 2024 року видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.
Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні зменшився на 1,8%, порівняно із серпнем, а порівняно з вереснем минулого року – на 0,6%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).
Про видачу нової іпотеки у вересні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.
При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних, порівняно із 8,2% у серпні, 8% – у липні та 7,6% – у червні та травні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
- ️у Києві та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу);
- у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн);
- ️в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн);
- ️у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).
Як повідомлялося, за даними регулярного опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:
- у серпні – 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн;
- у липні – 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн;
- у червні – 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;
- у травні – 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;
- у квітні – 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;
- у березні – 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;
- у лютому – 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;
- у січні – 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль