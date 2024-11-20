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Новини
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Обсяги видачі іпотечних кредитів зменшились, ставки за ними – зросли, – опитування НБУ

жилье,квартира

Українські банки у вересні 2024 року видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні зменшився на 1,8%, порівняно із серпнем, а порівняно з вереснем минулого року – на 0,6%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

Про видачу нової іпотеки у вересні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних, порівняно із 8,2% у серпні, 8% – у липні та 7,6% – у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

  • ️у Києві та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу);
  • у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн);
  • ️в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн);
  • ️у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).

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Як повідомлялося, за даними регулярного опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів:

  • у серпні – 701 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 млрд грн;
  • у липні – 694 іпотечних кредити на загальну суму 1,2 млрд грн;
  • у червні – 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн;
  • у травні – 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,74 млрд грн;
  • у квітні – 1 031 іпотечний кредит на 1,75 млрд грн;
  • у березні – 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн;
  • у лютому – 783 іпотечних кредити на 1,3 млрд грн;
  • у січні – 676 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн.

Автор: 

банки (6951) іпотека (350) кредит (3275) НБУ (9265) єОселя (18)


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Яка взагалі іпотека в країні де 3 рік триває війна?
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20.11.2024 16:40 Відповісти
Стісняюсь спитать: а яка доля спіткала іпотечні кредити строком до 30-ти років та іпотечних позичальників, які проживали і проживають зараз на ТОТ?
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20.11.2024 16:57 Відповісти

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