Обсяги видачі іпотечних кредитів зменшились, ставки за ними – зросли, – опитування НБУ

Українські банки у вересні 2024 року видали 681 іпотечний кредит на загальну суму 1,2 мільярда гривень.

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у вересні зменшився на 1,8%, порівняно із серпнем, а порівняно з вереснем минулого року – на 0,6%, свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, яке проводить Національний банк (НБУ).

Про видачу нової іпотеки у вересні повідомили 12 банків, більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити було видано в межах державної програми "єОселя", уточнили в НБУ.

При цьому ️середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні зросла до 8,3% річних, порівняно із 8,2% у серпні, 8% – у липні та 7,6% – у червні та травні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

️у Києві та Київській області (371 договір на загальну суму 714,8 млн грн, що становить 59,3% від загального обсягу);

у Львівській області (38 договорів на 72,3 млн грн);

️в Одеській області (30 договорів на 47,9 млн грн);

️у Вінницькій області (25 договорів на 41,9 млн грн).

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Як повідомлялося, за даними регулярного опитування НБУ, з початку року банки видали іпотечних кредитів: