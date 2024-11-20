Продовольча програма ООН затвердила трирічний план для України на $2,1 мільярда

Виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 мільярда.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"План передбачає надання гуманітарної допомоги, підтримку громадського населення, продовження процесу розмінування та підтримку експортного потенціалу України в постачанні сільгосппродукції на міжнародні ринки", – написав Шмигаль.

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Як повідомлялося, Всесвітня продовольча програма ООН надає фінансову підтримку для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій в Україні.

В межах такої співпраці додатковою підтримкою за рахунок коштів ВПП ООН охоплено понад 750 тисяч українців. Допомогу щомісяця отримують понад 400 тисяч українських пенсіонерів. Наразі програма фінансується внесками Німеччини, Європейського союзу, США, Франції та приватних донорів.

Нагадаємо, Всесвітня продовольча програма ООН була створена у 1961 році як спільний проєкт ООН та ФАО для боротьби з голодом і злиднями у світі. Зараз це найбільша у світі гуманітарна організація, яка працює у понад 120 країнах.

Діяльність ВПП ООН фінансується за рахунок добровільних внесків донорів – урядів, організацій, корпорацій та приватних осіб. У 2022 році організація змогла зібрати близько $14,2 млрд. Серед найбільших країн-донорів США ($7,2 млрд), Німеччина ($1,7 млрд) та ЄС ($698,2 млн).