Рада ухвалила закон про оренду водних об’єктів для розведення риби
Верховна Рада ухвалила закон "Про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства".
Відповідний законопроєкт №8119 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 242 депутати, повідомляє пресслужба Держрибагентства.
"Документ покликаний створити умови для залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства України, а також врегулювати проблемні питання, пов'язані з користуванням рибогосподарськими водними об'єктами та акваторією морів", – пояснили у відомстві.
Для цього законом передбачене створення переліків конкретних об'єктів, до розвитку яких можна залучити інвестиції, а також визначення обсягів інвестування для цих об'єктів.
Очікується, що ухвалення закону допоможе:
- врегулювати питання користування рибогосподарськими водними об’єктами для діяльності у сфері аквакультури та спеціального товарного рибного господарства (СТРГ) та проводити задля цього прозорі аукціони;
- користуватись земельними ділянками біля рибогосподарських водних об’єктів для розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідного для реалізації інвестиційних договорів;
- впровадити договірні правовідносини між державою та бізнесом для стимулювання інвестицій в риболовну галузь;
- запровадити контроль та моніторинг результатів виконання інвестиційних договорів, шляхом подання звітності про виконання умов договору.
Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабмін схвалив проведення експериментального проєкту із продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах на аукціонах.
Згідно із документом, тривалість експерименту становитиме два роки. Укладені в його рамках договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) діятимуть не більше року.
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