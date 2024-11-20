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Новини
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Рада ухвалила закон про оренду водних об’єктів для розведення риби

Рада ухвалила закон інвестиції у розвиток рибного господарства

Верховна Рада ухвалила закон "Про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства".

Відповідний законопроєкт №8119 у другому читанні на засіданні у середу підтримали 242 депутати, повідомляє пресслужба Держрибагентства.

"Документ покликаний створити умови для залучення інвестицій у розвиток галузі рибного господарства України, а також врегулювати проблемні питання, пов'язані з користуванням рибогосподарськими водними об'єктами та акваторією морів", – пояснили у відомстві.

Для цього законом передбачене створення переліків конкретних об'єктів, до розвитку яких можна залучити інвестиції, а також визначення обсягів інвестування для цих об'єктів.

Очікується, що ухвалення закону допоможе:

  • врегулювати питання користування рибогосподарськими водними об’єктами для діяльності у сфері аквакультури та спеціального товарного рибного господарства (СТРГ) та проводити задля цього прозорі аукціони;
  • користуватись земельними ділянками біля рибогосподарських водних об’єктів для розміщення тимчасових споруд та обладнання, необхідного для реалізації інвестиційних договорів;
  • впровадити договірні правовідносини між державою та бізнесом для стимулювання інвестицій в риболовну галузь;
  • запровадити контроль та моніторинг результатів виконання інвестиційних договорів, шляхом подання звітності про виконання умов договору.

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Як повідомлялося, у січні 2023 року Кабмін схвалив проведення експериментального проєкту із продажу права на укладення договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах на аукціонах.

Згідно із документом, тривалість експерименту становитиме два роки. Укладені в його рамках договори на право спеціального використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) діятимуть не більше року.

Автор: 

інвестиції (1527) риба (97) рибалки (21) інвестори (303) Держрибагентство (70)


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А як же ресурси належать людям, чи тільки одному дідичу ? Який навіть не дозволяє підійти покупатись ?
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20.11.2024 19:37 Відповісти
Новини- перший рядок про розстріл полонених,друге-потужний закон ВР про розведення риби.
На черзі про акваріумних..
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20.11.2024 19:37 Відповісти
от щас самое время токие законы рассматривать
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20.11.2024 19:49 Відповісти
Окрім дров ще якусь чухню треба придумати, їм пофіг що в країні війна.
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20.11.2024 21:42 Відповісти

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