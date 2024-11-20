НАБУ викрило махінації на закупівлях для ЗСУ: Про підозру повідомили посадовцям Сил логістики

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру керівникам двох структурних підрозділів Центрального управління забезпечення авіації та протиповітряної оборони Озброєння Командування Сил логістики ЗСУ.

Через зловживання підозрюваних під час закупівлі авіаційного комплектування держава зазнала збитків на 27,3 млн грн, дії посадовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

За даними слідства, керівники підрозділів Сил логістики ЗСУ, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечили перемогу в тендері на закупівлю комплектування двох приватних товариств.

"При цьому для створення вигляду конкурентної боротьби на розгляд тендерної комісії посадовці подали пропозиції не лише цих двох компаній, а й низки підставних. Водночас більш вигідні комерційні пропозиції ще одного учасника або умисно викривили, або ж зовсім проігнорували", – уточнили в САП.

Слідство встановило, що ці зловживання призвели до підписання невигідних контрактів та, як наслідок, переплати за продукцію у розмірі 27,3 млн грн.