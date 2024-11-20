Суд повторно арештував екснардепа Крючкова. Він виїхав з України ще у лютому

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для колишнього голови правління ПрАТ "ХК "Енергомережа", екснардепа Дмитра Крючкова – обвинувачуваного у справі про заволодіння понад 1,5 мільярда гривень коштів державних компаній "Черкасиобленерго" та "Запоріжжяобленерго".

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 20 листопада, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП). У повідомленні не вказується прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують саме на Крючкова.

"Зауважимо, що вказаний обвинувачений у лютому 2024 року виїхав за межі України. Суд постановив здійснювати стосовно нього спеціальне судове провадження (in absentia)", – додали у САП.

Як повідомлялося, 4 жовтня ВАКС вже обирав Крючкову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Суд також дозволив судити його заочно, а НАБУ оголосило Крючкова у розшук.

Втім, 31 жовтня Апеляційна палата ВАКС рішення про заочний арешт Крючкова скасувала.

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У травні цього року стало відомо, що колишній депутат Верховної Ради Дмитро Крючков, справу щодо якого наразі розглядає ВАКС, ще 15 лютого виїхав за кордон і з того часу не повертався. У нього п'ятеро дітей, що дозволяє йому без перешкод залишати Україну. При цьому Крючков брав участь в судових засіданнях по відео, але в останні місяці почав їх ігнорувати, серед іншого, пояснюючи це необхідністю водити дітей до дитсадка.

Тоді прокурор просив суд обрати Крючкову запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 151,4 млн грн, а також забрати в нього закордонні паспорти.

Сам Крючков проти задоволення клопотання заперечував. Він повідомив, що має право на постійне проживання в Монако. Тоді колегія суддів відхилила клопотання прокуратури, на вбачаючи ризику переховування обвинуваченого від суду.

Справа "Енергомережі". У чому звинувачують Дмитра Крючкова?

САП обвинувачує екснардепа Дмитра Крючкова у двох кримінальних провадженнях, які перебувають на стадії судових дебатів. За кожним з обвинувачень йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зокрема, за версією слідства, у 2014-2015 роках службові особи ПрАТ "ХК "Енергомережа", головою правління якої був Крючков, завдали збитків майже на 350 млн грн держкомпанії "Запоріжжяобленерго", організувавши схему оплати електроенергії через компанію Крючкова.

Аналогічна справа стосується заволодінням коштами державного "Черкасиобленерго". Загальні збитки енергопостачальних компаній, за даними слідства, становлять понад 1,5 млрд грн, з яких під час досудового розслідування відшкодовано 315 млн гривень.

Нагадаємо, що Крючков вже тікав з України. Його затримали у Німеччині 14 липня 2018 року, але незабаром випустили під заставу. Згодом Крючков сам погодився на процедуру екстрадиції і повернувся в Україну напередодні обрання президентом Володимира Зеленського. Одразу після цього Солом’янський райсуд Києва дозволив йому вийти на свободу під заставу у розмірі 7 млн грн. Після цього заяви Крючкова стали підставою для відкриття кількох справ проти Петра Порошенка та його оточення.