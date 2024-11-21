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Новини
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У Києві та 16 областях посилили графіки відключень світла

На Сумщині сталося аварійне відключення світла

Унаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення – скасовані.

Так, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також у Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі:

  • 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Як повідомлялося, 21 листопада окупована Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.

Автор: 

електроенергія (4235) Укренерго (1995) відключення світла (599)


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Скажені свинособаки..
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21.11.2024 10:31 Відповісти
Я в Києві живу навпроти тес. Скажіть, а яку лінію до мене пошкодили, бо вибухів не було, а екстрені відключення були. Потім ще були відключення планові, разом з сірою зоною, а потім, раптово, навіть планові відминили. Полагодили? А що? А куди йшла електрика, коли у мене її відібрали? Київ від атомних станцій не залежить, тільки тес. До речі, мої знайомі живуть між центральним вокзалом і МО, вони поняття не мають про відключення електрики.
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22.11.2024 09:23 Відповісти

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