У Києві та 16 областях посилили графіки відключень світла
Унаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення – скасовані.
Так, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також у Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі:
- 08:00 – 19:00 – дві черги відключень;
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу", – йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.
Як повідомлялося, 21 листопада окупована Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.
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