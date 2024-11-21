У Києві та 16 областях посилили графіки відключень світла

Унаслідок обстрілу та пошкодження ліній передачі у Києві та ще 16 регіонах посилили графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що застосовані під час повітряної тривоги аварійні відключення – скасовані.

Так, у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також у Києві заходи обмеження споживання діятимуть у такому обсязі:

08:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

"Причина тимчасового посилення обмежень – пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу", – йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Як повідомлялося, 21 листопада окупована Запорізька атомна електростанція вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.