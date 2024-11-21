Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа, його дружини та банкіра

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.

Датою застосування санкцій щодо них вказане 21 листопада 2024 року, повідомляється на сайті британського уряду. Першим на санкції проти Фірташа звернуло увагу видання Liga.net.

Санкції щодо подружжя Фірташів передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд, для Горбуненка передбачене тільки заморожування активів.

Причиною для запровадження санкій проти всіх трьох стала підозра у причетності до глобальної корупції на підставі Глобального регламенту щодо антикорупційних санкцій від 2021 року (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021).

"Зокрема, Фірташ був причетний до підкупу посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також Фірташ був залучений до привласнення майна газотранспортної мережі України", – зазначається на сайті британського уряду.

Санкції щодо Лади Фірташ запроваджені на підставі того, що вона була "залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції", до якої причетний її чоловік.

Санкції щодо Дениса Горбуненка запроваджені чере те, що він "займався серйозною корупцією на користь Дмитра Фірташа, перебуваючи на керівній посаді в "Родовід Банку". За даними британської влади, Горбуненко був залучений або сприяв відмиванню корупційних доходів, діючи від імені Фірташа.

Що відомо про екстрадицію Фірташа до США

Нагадаємо, у червні 2023 року Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про перегляд справи щодо екстрадиції до США українського олігарха Дмитра Фірташа, задовольнивши його апеляцію. Тепер суд першої інстанції – Земельний суд Відня у кримінальних справах – "повинен буде прийняти рішення по суті – чи є екстрадиція прийнятною чи неприйнятною". Також має бути перевірено, "чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом".

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже 10 років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ оскаржував усі пов'язані з процесом екстрадиції рішення у австрійських судах, але зазнав невдачі.

Після цього міністр юстиції Австрії дозволив його екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.