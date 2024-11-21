БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
5 957 16

Велика Британія запровадила санкції проти Фірташа, його дружини та банкіра

фірташ

Уряд Великої Британії запровадив санкції проти українсько-російського олігарха Дмитра Фірташа, його дружини Лади Фірташ та пов'язаного з ним банкіра Дениса Горбуненка.

Датою застосування санкцій щодо них вказане 21 листопада 2024 року, повідомляється на сайті британського уряду. Першим на санкції проти Фірташа звернуло увагу видання Liga.net.

Санкції щодо подружжя Фірташів передбачають заморожування активів та заборону на в'їзд, для Горбуненка передбачене тільки заморожування активів.

Причиною для запровадження санкій проти всіх трьох стала підозра у причетності до глобальної корупції на підставі Глобального регламенту щодо антикорупційних санкцій від 2021 року (Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021).

"Зокрема, Фірташ був причетний до підкупу посадових осіб для отримання ліцензій на видобуток корисних копалин, а також Фірташ був залучений до привласнення майна газотранспортної мережі України", – зазначається на сайті британського уряду.

Санкції щодо Лади Фірташ запроваджені на підставі того, що вона була "залучена до отримання фінансової вигоди або отримання будь-якої іншої вигоди від серйозної корупції", до якої причетний її чоловік.

Санкції щодо Дениса Горбуненка запроваджені чере те, що він "займався серйозною корупцією на користь Дмитра Фірташа, перебуваючи на керівній посаді в "Родовід Банку". За даними британської влади, Горбуненко був залучений або сприяв відмиванню корупційних доходів, діючи від імені Фірташа.

Що відомо про екстрадицію Фірташа до США

Нагадаємо, у червні 2023 року Вищий земельний суд Відня ухвалив рішення про перегляд справи щодо екстрадиції до США українського олігарха Дмитра Фірташа, задовольнивши його апеляцію. Тепер суд першої інстанції – Земельний суд Відня у кримінальних справах – "повинен буде прийняти рішення по суті – чи є екстрадиція прийнятною чи неприйнятною". Також має бути перевірено, "чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом".

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до США триває вже 10 років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештовали у Відні за запитом США. До 2019 року Фірташ оскаржував усі пов'язані з процесом екстрадиції рішення у австрійських судах, але зазнав невдачі.

Після цього міністр юстиції Австрії дозволив його екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США. 

Невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – щоб "боронити свою батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

Автор: 

Велика Британія (1198) відмивання грошей (292) Родовід (39) санкції (4379) Фірташ Дмитро (619)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Може екстрадицію замінити на евтаназію?
показати весь коментар
21.11.2024 15:06
+4
Фірташ мав іхати з Австріі боронити Украіну - анекдот
показати весь коментар
21.11.2024 14:59
+4
цей «український бізнесмен» тісно повязаний з ру мафією, зокрема з семеном могилевичем...
показати весь коментар
21.11.2024 15:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фірташ мав іхати з Австріі боронити Украіну - анекдот
показати весь коментар
21.11.2024 14:59 Відповісти
Може екстрадицію замінити на евтаназію?
показати весь коментар
21.11.2024 15:06 Відповісти
цей «український бізнесмен» тісно повязаний з ру мафією, зокрема з семеном могилевичем...
показати весь коментар
21.11.2024 15:09 Відповісти
Не тільки "з ру мафією". Багато хто з ним зустрічався для вирішення питань.
показати весь коментар
21.11.2024 16:09 Відповісти
Саме так, зокрема перед виборами 2019 року, - т.з. Віденська сходка, так і після московіцької агресії для вирішення транспортування газу, азоту окупанта територією України.
показати весь коментар
21.11.2024 17:46 Відповісти
Там багато хто зустрічався і перед виборами 2014 року.
показати весь коментар
22.11.2024 10:28 Відповісти
всі грабіжники України будуть повертатися до "зепоцріота" щоб сховатися від світової феміди ."для захисту України" чи то для дальнішого її пограбування...Бородаті інвест -няні вже під прикриттям .На черзі санкції проти "квартальних" "зедрузів" "оманського фігаро"
показати весь коментар
21.11.2024 17:51 Відповісти
Дружбан Зермаків.
Канал Фірташа "Інтер" один з небагатьох, які не викинули з ефірів українського ТВ і довірили транслювати зелений зомбо-Марафон.
показати весь коментар
21.11.2024 17:57 Відповісти
Чого вони мають до Фірташа? Він такий лагідний ! Підтримує Зеленського де тільки можна !
показати весь коментар
21.11.2024 18:13 Відповісти
Сейчас такие же схемы как и через родовид банк осуществляет Кристалбанк (схемы вывода капитала) Фирташа, завхоза Януковича Кравца, главы ОП при Януковиче и лепшего друга Фирташа - Левочкина, и других за процент. Предлагаю дать героя Украины регианалу Кушниру главе Киевгрстроя за схемы с холдингом и схемы вывода капитала его женой, инвестора холдинга подержат такую петицию двумя руками, а также вручить грамоти в ОП Арахамии и Татарову за крышевание Кушнира, Кравца, Столара, Левочкина, Каських и Фирташа. У нас в ОП молодежка и обслуга регианалов, вот видео журналиста Украинской правды Ткача где Арахамия раскидываетв покер в логове регианалов, в ресторане Ишак с завхозом Януковича Кравцем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 . А тут Арахамия который раньше работал на СТБ и жрал шаурму на заказ, сейчас депутат-решала, тоисть фунт между хриплым и олигархами, как же мы ошиблись, какое дерьмо выбрали https://www.youtube.com/watch?v=iYGzJoExjXI . А когда тебя крышует Левочкин, Фирташ и Татаров, то можно слать всех инвесторов Киевгорстроя на х...й и выводить капитал, как это сделал Кушнир прикупив бизнес центры в Европе и усадьбу за 20 млн евро в Ницце https://www.youtube.com/watch?v=dvmzi5ScYPE .
показати весь коментар
21.11.2024 18:35 Відповісти
Жорсткі санкції потрібні на всю прокуратуру, судову систему, ОПу, не менше половини депутатів і керівників поліції. Потім кілька років військової хунти з розстрілами казнокрадіїв, а тоді вільні вибори.
показати весь коментар
22.11.2024 00:34 Відповісти
В Україні поважна людина.
показати весь коментар
22.11.2024 03:39 Відповісти
Комедія. Фірташ далеко не хороша людина....
Але санкції проти нього виглядять смішно. На фоні купи олігархів, бандитів, і тому подібних. Які спокійно собі ганяють по світу, дай в тій же Британії
показати весь коментар
22.11.2024 07:33 Відповісти
просто теж хотять трішки поскубати цього "гусака"

мабуть, має якісь активи також і в UK
показати весь коментар
22.11.2024 10:51 Відповісти
потужно

незламно

hold your horses, guys ))))
показати весь коментар
22.11.2024 10:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 