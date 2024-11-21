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Новини Тіньова економіка
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Детінізація економіки України цього року принесла бюджету додаткові $1,67 мільярда

Детінізація економіки цього року принесла бюджету додаткові $1,67 мільярда

За даними Американської торговельної палати в Україні, за 10 місяців 2024 року детінізація економіки забезпечила додаткові надходження до державного бюджету на суму $1,67 млрд.

Про це йдеться в повідомленні Американської торговельної палати в Україні.

Як зазначається, позитивні зміни стали можливими завдяки зусиллям народних депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Галина Янченко та Ярослав Железняк, а також правоохоронних і фіскальних органів.

"Бізнес-спільнота вдячна за докладені зусилля та лідерство в боротьбі з тіньовими ринками. Завдяки спільним діям вдалося досягти суттєвого зниження рівня нелегального обігу підакцизних товарів і забезпечити значні надходження до бюджету", — сказано в повідомленні.

Водночас, експерти компаній-членів Палати відзначають, що тіньова економіка й досі залишається значною проблемою.

"Ми закликаємо уряд та правоохоронні органи України максимально активізувати зусилля для боротьби з тіньовою економікою задля забезпечення надходжень до бюджету та чесної конкуренції. Ліквідація тіньових ринків не лише забезпечить рівні правила гри, але й підвищить інвестиційну привабливість країни", – зауважили в Американській торговельній палаті.

Нагадаємо, у червні 2024 року Палата закликала органи державної влади розпочати реальну боротьбу з тіньовою економікою.

Втрати державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад $1 млрд) у 2022-2023 роках. На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною.

Автор: 

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-"Як зазначається, позитивні зміни стали можливими завдяки зусиллям народних депутатів, серед яких Данило Гетманцев, Галина Янченко та Ярослав Железняк, а також правоохоронних і фіскальних органів."...
Це такий гумор...?!
Оті 4,5 мільйони євро в багажнику,6 мільйонів з тумбочки у Хмельницькому цікаво сюди теж увійшли..?!
То чому ж економіка в стагнації,корупція аж цвіте..?!!
Чому дрібні ФОПи зачиняються..?!!!
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21.11.2024 18:09 Відповісти
Простій сахалінського родовища по видобутку газу приніс збитків у 3 млрд гривень.
Бо його намагались відсудити в бік сусідніх господарів.
https://www.epravda.com.ua/news/2024/08/7/717702/

Крок вперед, два назад.
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21.11.2024 18:20 Відповісти
Ці кошти були успішно розкрадені зеленими бобіками
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21.11.2024 22:18 Відповісти
ЦЕ ОДИН ПРОЦЕНТ !?)
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24.11.2024 16:46 Відповісти

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