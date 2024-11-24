Конкуренція ChatGPT: Amazon інвестує додаткові $4 мільярди в стартап зі штучного інтелекту Anthropic

Американська корпорація Amazon.com Inc. інвестує $4 млрд у стартап зі штучного інтелекту Anthropic, таким чином посилюючи свою участь у розвитку одного з головних конкурентів OpenAI – розробника ChatGPT.

Про це йдеться в повідомленні стартапу, передає AIN.ua.

Як зазначається, Amazon зберігає міноритарну частку.

Інвестиція стала продовженням попередньої угоди у розмірі $4 млрд, завершеної на початку цього року.

Угода передбачає, що Anthropic використовуватиме дата-центри Amazon Web Services (AWS) для деяких своїх обчислювальних потреб, а також ШІ-чипи, розроблені AWS.

Останній етап фінансування закріплює AWS як основного партнера компанії у сфері хмарних обчислень і навчання моделей.

Стартап також планує використовувати ШІ-чипи Amazon для створення найсучасніших моделей.

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Anthropic був заснований у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI та став одним із головних конкурентів розробників ChatGPT. Сімейство чат-ботів компанії – Claude – вважається одним із найкращих для генерації тексту "з нуля".

Amazon активно використовує партнерство з Anthropic, пропонуючи моделі Claude клієнтам на маркетплейсі ШІ-рішень AWS.

Раніше стало відомо, що компанія OpenAI розглядає можливість розробки власного браузера, який би інтегрувався з її чат-ботом.

Виторг компанії OpenAI за пів року зріс до $3,4 млрд. Ще наприкінці 2023 року виторг OpenAI складав $1,6 млрд, і близько $1 млрд – минулого літа. Такий рівень доходів ставить розробника ChatGPT далеко попереду своїх конкурентів.