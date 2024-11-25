Німецький ринок цьогоріч покинуть 20 тисяч компаній – у країні зростає кількість банкрутств

У Німеччині за жовтень на 23% зросла кількість корпоративних банкрутств порівняно з жовтнем минулого року.

Про це пише Bild із посиланням на дані німецького статистичного відомства (Destatis), передає LIGA.net.

Як зазначається, тенденція збільшення банкрутств спостерігається з червня поточного року.

Найбільше банкрутств на 10 тис. компаній припало на транспортний і складський сектор – 9,2 випадку.

Далі слідує індустрія гостинності з 7,8 випадку банкрутства й інші економічні послуги (наприклад, агентства тимчасового працевлаштування) з 7,3 випадку, а також будівельна галузь із 7,2 випадку банкрутства на 10 тис. компаній.

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За прогнозами аналітиків, цьогоріч кількість корпоративних банкрутств у Німеччині перевищить 20 тис.

"Високі витрати на енергію, брак кваліфікованих кадрів, надмірний податковий і бюрократичний тиск – усе це погіршує фінансову ситуацію компаній", – заявив експерт із малого бізнесу Марк Еверс.

Професор Інституту економічних досліджень Halle Штефан Мюллер своєючергою зазначив, що для багатьох компаній ситуація стала критичною після того, як вони перестали отримувати допомогу від держави.

Раніше повідомлялося, що найбільший у Євросоюзі виробник акумуляторів подав заяву про банкрутство.