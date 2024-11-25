Нові правила бронювання: У Мінекономіки спростували заборону бронювати працівників, найнятих після 18 травня
Підприємства, які підтвердять статус критично важливих для економіки, зможуть забронювати від мобілізації військовозобов’язаних працівників, які влаштувалися на роботу після 18 травня 2024 року, за загальним порядком, як і інших.
Про це у Мінекономіки повідомили виданню LIGA.net.
У міністерстві нагадали, що згідно із новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він відповідає наступним критеріям:
- перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;
- офіційно працевлаштований на підприємстві;
- має нараховану зарплату понад 20 000 грн.
У Мінекономіки запевнили, що додних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.
Однак новий порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла й у попередній редакції порядку про бронювання, пояснили у міністерстві.
Наприклад: на підприємстві станом на 18 травня 2024 року працювало 100 військовозобов’язаних. З них заброньовано 50 працівників. З 18 травня по 1 грудня до лав ЗСУ мобілізували 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню підлягатимуть 50 осіб (50% від 100, а не від 80).
Таким чином у Мінекономіки спростували заяву нардепа і члена Комітету з питань економічного розвитку Богдана Кицака, який заявив, що чоловіки, які влаштувалися на роботу на підприємство і були заброньовані після 18 травня, втратять бронь.
Як повідомлялося, минулого тижня Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Зокрема, для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій – нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. грн.
Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість до кінця лютого та повторно подати списки працівників для бронювання через "Дію". При цьому вже надані на підставі бронювання відстрочки діятимуть лише до 28 лютого.
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т.к. вопрос был в другом до 18.05.24 было 100 человек - 50 человек забронировали потом 1.06.24 еще набрали 20 человек т.е. сумарно 120 человек,
бронировать 1.12.24 можно только 50 человек (50% от 100чел) или уже 60 человек (50% от 120чел)?
Судя по такому ответу и примеру Минэкономики Кицак прав бронируют 50% от 100человек, а новые идут лесом
Де відповідь на питання, про прийнятих після 18 травня? Я побачив тільки те, якщо 20 вже мобілізували...., а якщо не мобілізували, і кількість людей стала не 100, а 120. то 50% це скільки?
А навіщо бронювати чоловіків з таких галузей як спорт, освіта, наука, медицина, культура?!
Вони є потенціно необхідні на фронті!!! Їх місця, у крайньому випадку можуть зайняти жінки, навіть початкового пенсійного віку. Тим білье, що ці бюджетні статті витрат скорочені до мінімуму, а взагалі незабаром їх фінансування буде припинено. І це в умовах ескалації війни з рашою є вірним рішеням. Або ми здолаємо ворога, або всі ці освіти, культури, науки, спорт, мистецтва вже стануть просто не потрібними Українцям, бо далі буде переселення за Урал, виселення, знищення, російський терор!!!
Це по-Вашому що!? Це просто деребан по-Українськи!!!
чи ти думаєш, що ми могли б боротися з кацапами самотужки, навіть, якби ця зелена наволоч не крала? У вас зі зброєю не добре, в Європі її немає, а у нас би було достатньо для тривалої боротьби? ця війна - це геополітика і америка грається в неї нашими життями. Тому, щоб не гратися життями своїх виборців, бо тоді від американського корита ваші будуть відсунуті і прийдуть невідомі - ваші можновладці дають "допомогу", щоб ми не здохли, а кацапи зав'язли у нас.
Тому досить тут тупими гаслами писати - все ми розуміємо і бачимо, але не тільки у нас, але і у вас.
Ми, велика Америка завжди боролася і будемо боротися за все що загрожує миру, і конкретизую - нашому миру. А Ви, то собі як знайте, але Україна живе за гроші наших платників податків, і визнайте це нарешті. Але на відміну від UA, в USA є достатій арсенал не лише летальної, але й ядерної зброї. І якщо буде необхідно, то наш уряд без вагань віддасть наказ на її застосування по військах противника, навіть якщо вони знаходитимуться на той час на території UA. Це жорстока реальність, а не бла-бла-бла! А щодо Ваших крадіїв домашніх, так скоро віддасте їм своє останнє - життя. Так. При чому і чоловіки, й жінки! Ваш головнокомандуючий готує доповнення до закону "Про мобілізацію", за яким жінки віком від 30 до 45 років не добровільно, а обов'язково повинні мобілізуватись. Не знаю як у Вас в Україні, а в наших ЗМІ для інформації американських платників податків ця інформація за посиланням на офіційні джерела в Офісі Президента України була опублікована. Так, що бажаю успіхів Вам, Українці!