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Новини
24 067 19

Нові правила бронювання: У Мінекономіки спростували заборону бронювати працівників, найнятих після 18 травня

мобілізація,тцк


Підприємства, які підтвердять статус критично важливих для економіки, зможуть забронювати від мобілізації військовозобов’язаних працівників, які влаштувалися на роботу після 18 травня 2024 року, за загальним порядком, як і інших.

Про це у Мінекономіки повідомили виданню LIGA.net.

У міністерстві нагадали, що згідно із новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він відповідає наступним критеріям:

  • перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;
  • офіційно працевлаштований на підприємстві;
  • має нараховану зарплату понад 20 000 грн.

У Мінекономіки запевнили, що додних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Однак новий порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла й у попередній редакції порядку про бронювання, пояснили у міністерстві.

Наприклад: на підприємстві станом на 18 травня 2024 року працювало 100 військовозобов’язаних. З них заброньовано 50 працівників. З 18 травня по 1 грудня до лав ЗСУ мобілізували 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню підлягатимуть 50 осіб (50% від 100, а не від 80).

Таким чином у Мінекономіки спростували заяву нардепа і члена Комітету з питань економічного розвитку Богдана Кицака, який заявив, що чоловіки, які влаштувалися на роботу на підприємство і були заброньовані після 18 травня, втратять бронь.

Читайте також: Уряд оновив процедуру бронювання військовозобов’язаних. Що змінилося

Як повідомлялося, минулого тижня Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Зокрема, для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій – нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. грн.

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість до кінця лютого та повторно подати списки працівників для бронювання через "Дію". При цьому вже надані на підставі бронювання відстрочки діятимуть лише до 28 лютого.

Автор: 

Кабмін (7745) Мінекономрозвитку (1996) бронювання (200) мобілізація (468)


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Топ коментарі
+3
Дійсно навіщо нам медицина, наука, культура. Всіх забрати, всіх. А по клубам, ресторанам, спортзалам, буковелям хай відпочивають. Вони ж потрібні. Звісно набрати людей пенсійного віку наприклад в лікарню. От треба зробити операцію а лікарка наприкоад погано бачить чи не в змозі зробити. І таких випадків можна багато назвати. От тоді Ви заговорите по іншому. Далі, в такому випадку я розумію що Ваші діти чи родичі певне всі на війні. Інколи читаєш коментарі і думаєш як таким можна бути от як))) хотів би бачити як жінки займуть місце рятувальників, пожежників, поліцейських, шахтарів, енергетиків і так далі.
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26.11.2024 09:23
+2
Бред, на вопрс так и не ответили
т.к. вопрос был в другом до 18.05.24 было 100 человек - 50 человек забронировали потом 1.06.24 еще набрали 20 человек т.е. сумарно 120 человек,
бронировать 1.12.24 можно только 50 человек (50% от 100чел) или уже 60 человек (50% от 120чел)?
Судя по такому ответу и примеру Минэкономики Кицак прав бронируют 50% от 100человек, а новые идут лесом
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25.11.2024 18:00
+1
ні, все має бути максимально заплутано та зі взаємними протиріччями у НПА, щоб у необхідний момент було неможливо знайти та притягнути до відповідальності відповідальних осіб
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25.11.2024 17:08
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А можна хоч раз щось зробити чи написати щоб потім не спростовувати і не казати, що не так зрозуміли чи вирвано з контексту. Значить говоріть щоб було зрозуміло зразу.
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25.11.2024 16:43 Відповісти
ні, все має бути максимально заплутано та зі взаємними протиріччями у НПА, щоб у необхідний момент було неможливо знайти та притягнути до відповідальності відповідальних осіб
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25.11.2024 17:08 Відповісти
в нас все по іншому, спочатку приймається закон, потім говориться нісенітниці , потім думаєтсья як той закон впровадити в дію, а аж потім після всього думається як все виправити)
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26.11.2024 09:26 Відповісти
Бред, на вопрс так и не ответили
т.к. вопрос был в другом до 18.05.24 было 100 человек - 50 человек забронировали потом 1.06.24 еще набрали 20 человек т.е. сумарно 120 человек,
бронировать 1.12.24 можно только 50 человек (50% от 100чел) или уже 60 человек (50% от 120чел)?
Судя по такому ответу и примеру Минэкономики Кицак прав бронируют 50% от 100человек, а новые идут лесом
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25.11.2024 18:00 Відповісти
це не можновладці, а клоуни якісь. Що ви крутите туди сюди? Ви хоч щось можете нормально зробити? Згоден з hexen.
Де відповідь на питання, про прийнятих після 18 травня? Я побачив тільки те, якщо 20 вже мобілізували...., а якщо не мобілізували, і кількість людей стала не 100, а 120. то 50% це скільки?
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26.11.2024 08:08 Відповісти
Шановні!
А навіщо бронювати чоловіків з таких галузей як спорт, освіта, наука, медицина, культура?!
Вони є потенціно необхідні на фронті!!! Їх місця, у крайньому випадку можуть зайняти жінки, навіть початкового пенсійного віку. Тим білье, що ці бюджетні статті витрат скорочені до мінімуму, а взагалі незабаром їх фінансування буде припинено. І це в умовах ескалації війни з рашою є вірним рішеням. Або ми здолаємо ворога, або всі ці освіти, культури, науки, спорт, мистецтва вже стануть просто не потрібними Українцям, бо далі буде переселення за Урал, виселення, знищення, російський терор!!!
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26.11.2024 08:16 Відповісти
Дійсно навіщо нам медицина, наука, культура. Всіх забрати, всіх. А по клубам, ресторанам, спортзалам, буковелям хай відпочивають. Вони ж потрібні. Звісно набрати людей пенсійного віку наприклад в лікарню. От треба зробити операцію а лікарка наприкоад погано бачить чи не в змозі зробити. І таких випадків можна багато назвати. От тоді Ви заговорите по іншому. Далі, в такому випадку я розумію що Ваші діти чи родичі певне всі на війні. Інколи читаєш коментарі і думаєш як таким можна бути от як))) хотів би бачити як жінки займуть місце рятувальників, пожежників, поліцейських, шахтарів, енергетиків і так далі.
показати весь коментар
26.11.2024 09:23 Відповісти
Чому це займуть?! Вони вже зайняли багато з таких місць! А з приводу написаного Вами, так тут не треба багато патякати, - ті хто в Буковелі, клубам, спортзалам, як би Ви не тужились, на війну вони не попадуть! У них ресурс по більше Вашого. Був би у Вас такий, теж жили вище названим життям. Як кажуть у народі: "поки товстий зхудне, то худий здохне"! Це для впевненості, що інакше не буде!
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26.11.2024 13:12 Відповісти
рекомендація...по фразі "інколи краще жувати, чим говорити"... в даному випадку писати "свої надзвичайно важливі і мудрі" думки...
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26.11.2024 11:41 Відповісти
На свої думки звертай увагу! Чи скажеш, що в Україні все вище перелічине має місце бути, а може ще й високої якоті?! Все це просто бутафорія, вигляд діяльності під що вправно пиляють бабоси від Західних партнерів. Тому, ніякого сенсу у всьому цьому немає. Люди й так самі за все платять зі своїх кишень. А хабарі за послуги - просто космічні.
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26.11.2024 13:08 Відповісти
а що ти знаєш про хабарі, та й ще космічні з другої півкулі? і не забудь сходити до цирюльника зуби рвати у себе в штатах (чи ти сидиш під впн?) і приїдь боротися з хабарями з штатів, заодно покажеш усім в Україні майстер клас, а то вчителів багато, а немає кому роботу робити. Ви у себе вже побороли корупцію? а то вона у вас прихована і витончена і суми зовсім інші там бігають. та й рівень на лікарняний чи шкільний, а верхи, керівництво штатів і федеральний - все,як у великій країні - все по "великому".
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26.11.2024 13:56 Відповісти
Тоді скажіть мені, чому більшість населення просто жагає залишити Україну під будь-яким приводом?! Бо не вірять у все те, що бачать, чують і чим живуть! А США краще не чіпайте!!! Ціліші будете!!! Я вже тут 12,5 років. І саме наша країна, так-так, США, дає вашій близько 70% допомоги в американських $ до бюджету. Саме ці гроші витрачають, а по суті розкрадають, на так звану освіту, науку, культуру, спорт, медицину, а це бюджетні кошти!!! І кошти американських платників податків!! Нещодавно республіканці у наших ЗМІ опублікували результати фінансового аудиту щодо цільового використання наданих коштів до бюджету України. Розкрадання - колосальне. Гроші пускали на що-небуть! Навіть якісь музичні інструменти (барабани) закуповували!
Це по-Вашому що!? Це просто деребан по-Українськи!!!
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27.11.2024 11:11 Відповісти
ваша-наша.... в принципі все з тобою зрозуміло.... однак напишу наступне. коли сенатор обама заставляв знищувати нашу зброю і...так-так - розпродавати її (чи ви думали, що наші злодії просто взяли і все продали, спокійно вийшовши на зброярський ринок?), то ти де була? коли зараз нашими руками американська адміністрація вирішує свої глобальні питання в протистоянні з китаєм(кацапією), то що? чи ти думаєш, що в Україні немає людей, які розуміють більше, чим розповідає марафон чи ББС з СНН чи ще якесь інфосміттярське ЗМІ? ви платите за те, щоб у вас було спокійно, бо може бути зовсім не так. А те, що у нас крадуть.... крадуть, суки, але поки що нічого іншого не маємо змогу зробити, бо ваша адміністрація цідить по цівочці військові допомогу, а ту, що дає, ще й обмежує... чи зброю ці зелені козли теж крадуть і вона до фронту не доходить?

чи ти думаєш, що ми могли б боротися з кацапами самотужки, навіть, якби ця зелена наволоч не крала? У вас зі зброєю не добре, в Європі її немає, а у нас би було достатньо для тривалої боротьби? ця війна - це геополітика і америка грається в неї нашими життями. Тому, щоб не гратися життями своїх виборців, бо тоді від американського корита ваші будуть відсунуті і прийдуть невідомі - ваші можновладці дають "допомогу", щоб ми не здохли, а кацапи зав'язли у нас.

Тому досить тут тупими гаслами писати - все ми розуміємо і бачимо, але не тільки у нас, але і у вас.
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27.11.2024 12:05 Відповісти
Мені все зрозуміло з Вами!
Ми, велика Америка завжди боролася і будемо боротися за все що загрожує миру, і конкретизую - нашому миру. А Ви, то собі як знайте, але Україна живе за гроші наших платників податків, і визнайте це нарешті. Але на відміну від UA, в USA є достатій арсенал не лише летальної, але й ядерної зброї. І якщо буде необхідно, то наш уряд без вагань віддасть наказ на її застосування по військах противника, навіть якщо вони знаходитимуться на той час на території UA. Це жорстока реальність, а не бла-бла-бла! А щодо Ваших крадіїв домашніх, так скоро віддасте їм своє останнє - життя. Так. При чому і чоловіки, й жінки! Ваш головнокомандуючий готує доповнення до закону "Про мобілізацію", за яким жінки віком від 30 до 45 років не добровільно, а обов'язково повинні мобілізуватись. Не знаю як у Вас в Україні, а в наших ЗМІ для інформації американських платників податків ця інформація за посиланням на офіційні джерела в Офісі Президента України була опублікована. Так, що бажаю успіхів Вам, Українці!
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27.11.2024 12:20 Відповісти
капець, яка мішанина в голові і скільки наївності. це перше, друге - не варто себе з американськими можновладцями ототожнювати. в Америці зброї багато, але не настільки, щоб відчувати себе гегемоном, бо є ще Литай ))))))))) і ще... Європа - це не Америка. Америка зараз - це пізня Римська імперія, якщо тобі це про щось говорить ))))))))))))) все, пока, "американка" ))))))))))
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27.11.2024 20:25 Відповісти
А я, нащастя і є Американк. І в мене Американський паспорт з 2003 року. Але в одному Ви точно не праві. Америка була, є і буде Світовим гегемоном. І що вирішать у Вашингтоні, те й буде у Європі, і тим більше в Україні. Бо саме США Україну годують. Саме наші платники податків Україні дають шматочок хліба. Так-так. А тепер і зброю, інструкторів, гроші на війну.
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28.11.2024 17:04 Відповісти
https://t.me/oleksiihoncharenko/44478
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28.11.2024 19:18 Відповісти
https://site.ua/sergii.gromenko/timoti-snaider-tretya-svitova-viina-davaite-dopomozemo-tim-xto-yiyi-strimuje-i72q41k
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28.11.2024 19:42 Відповісти

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