Нові правила бронювання: У Мінекономіки спростували заборону бронювати працівників, найнятих після 18 травня



Підприємства, які підтвердять статус критично важливих для економіки, зможуть забронювати від мобілізації військовозобов’язаних працівників, які влаштувалися на роботу після 18 травня 2024 року, за загальним порядком, як і інших.

Про це у Мінекономіки повідомили виданню LIGA.net.

У міністерстві нагадали, що згідно із новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, якщо він відповідає наступним критеріям:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 000 грн.

У Мінекономіки запевнили, що додних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Однак новий порядок бронювання передбачає, що 18 травня 2024 року є датою, станом на яку фіксується кількість працівників на підприємстві для бронювання. Це дозволить підприємствам не зменшувати чисельність працівників, що будуть заброньовані (безвідносно до конкретних працівників). Ця норма діяла й у попередній редакції порядку про бронювання, пояснили у міністерстві.

Наприклад: на підприємстві станом на 18 травня 2024 року працювало 100 військовозобов’язаних. З них заброньовано 50 працівників. З 18 травня по 1 грудня до лав ЗСУ мобілізували 20 військовозобов’язаних (з числа не заброньованих). Не зважаючи на зменшення чисельності військовозобов’язаних до 80 осіб – бронюванню підлягатимуть 50 осіб (50% від 100, а не від 80).

Таким чином у Мінекономіки спростували заяву нардепа і члена Комітету з питань економічного розвитку Богдана Кицака, який заявив, що чоловіки, які влаштувалися на роботу на підприємство і були заброньовані після 18 травня, втратять бронь.

Читайте також: Уряд оновив процедуру бронювання військовозобов’язаних. Що змінилося

Як повідомлялося, минулого тижня Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації. Зокрема, для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій – нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. грн.

Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість до кінця лютого та повторно подати списки працівників для бронювання через "Дію". При цьому вже надані на підставі бронювання відстрочки діятимуть лише до 28 лютого.