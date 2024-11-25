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Новини
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"Газпром" знайшов покупця на свій газ у Словаччині замість австрійської OMV, – Reuters

газпром

Після припинення постачання газу за контрактом з австрійською компанією OMV, російський "Газпром" почав продавати це пальне словацькій компанії SPP, тому загалом обсяги транзиту російського газу через Україну до ЄС суттєво не змінилися.

Своєю чергою SPP перепродує цей газ австрійським покупцям, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Те, що Австрія продовжує отримувати російський газ через Словаччину, підтверджує і проведений агентством аналіз газових потоків у регіоні.

"Газпром" і SPP відмовилися коментувати цю інформацію. Своєю чергою в австрійській OMV відмовилися уточнювати, чи купувала компанія газ у "Газпрому" опосередковано, через угоду зі словацькою компанією.

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Як повідомлялося, "Газпром" з 16 листопада припинив постачання газу австрійській OMV за довгостроковим контрактом.

Російський монополіст ухвалив таке рішення наступного ж дня після того, як OMV заявила, що припинить виплати за контрактом з огляду на рішення арбітражу, який присудив стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро ($242 мільйони). Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ в рахунок погашення боргу.

Однак після цього транзит російського газу через Україну до Європи не зменшився і залишається стабільним на рівні близько 42 млн кубометрів на добу. 

Австрійська OMV раніше отримувала близько 17 млн ​​кубометрів газу на день від "Газпрому" українським маршрутом, отже зараз ці обсяги очевидно постачаються для нових покупців або посередників у Європі.

Автор: 

Австрія (321) газ (7924) Газпром (2554) Словаччина (342) транзит газу (644)


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як він взагалі до сих пір існує , цей транзит - валюта окупантам!
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25.11.2024 18:52 Відповісти
Як існує? Так зЕля вже це назвав на дебатах - то називається "торгівля на крові".
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25.11.2024 19:12 Відповісти
Час вже і газову, і нафтову трубу різати на брухт.
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25.11.2024 19:11 Відповісти
Весело виходить: газ та нафта йде у Європу з рф, а назад валюта, яка йде на зброю, що використовують окупанти-звгарбники проти українців. РФ треба визнати країною-териристкою (яка підтримує усі збройні конфлікти у світі) й накласти ембарго на продаж її викопних копалин.
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25.11.2024 21:12 Відповісти

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