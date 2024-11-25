Уряд готує стратегію розбудови прикордонної інфраструктури з ЄС до 2030 року

Україна збирається серйозно збільшити пропускну здатність на західному кордоні. Це передбачено проєктом Стратегії з розбудови прикордонної інфраструктури з Європейським Союзом та Молдовою до 2030 року.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач.

"Стратегія – це ключовий документ, що дозволяє нам підійти до питання розбудови кордону на основі потреб вантажного та пасажирського потоків та з врахуванням пріоритетів. Через повномасштабне вторгнення навантаження на пункти пропуску зросло в рази, тож нам потрібно адаптувати кордон до наявних потреб. Для цього і були потрібні Стратегія та Операційний план", – зазначив Деркач.

За його словами, це один з індикаторів Ukraine Facility Plan. Термін його виконання – грудень цього року.

Очікується, що невдовзі документ буде затверджений урядом.

"Погодження від Єврокомісії ми вже отримали. Для цього провели кілька раундів зустрічей та перемовин, де аналізували кожен коментар та шукали оптимальні рішення. Окрім Єврокомісії, також працювали із місцевою владою. З кожною ОВА провели окремі зустрічі, де погодили пріоритети та спільні плани з розбудови кордону", – пояснив Деркач.

Що передбачає Стратегія

Документ зосереджується на кількох ключових цілях:

збільшення пропускної здатності прикордонної інфраструктури. Йдеться про реконструкцію наявних пунктів пропуску та будівництво нових включно з підїздними шляхами.

Так, Стратегія включає реконструкцію пунктів пропуску з Польщею (6), Словаччиною (3), Румунією (5), Угорщиною (3) та Молдовою (11). Також мова про будівництво нових пунктів пропуску, зокрема "Біла Церква – Сігету-Мармацієй", "Біля Криниця – Климоуці", "Руська – Ульма" та "Шепіт – Ізвореале" з Румунією, "Велика Паладь – Надьгодош", "Дийда – Берегдароц" з Угорщиною.

запровадження спільного контролю з сусідніми державами, зменшення часу очікування в черзі та створення мережі сервісних зон.

"Операційний план містить всі необхідні завдання та заходи з розбудови кордону, обсяги витрат та джерела фінансування, терміни виконання заходів з розбудови та будівництва", – підсумував Деркач.

Раніше стало відомо, що на кордоні з Угорщиною почали модернізацію пункту пропуску, який є частиною транспортного коридору TEN-T.

До того повідомлялося, що що на Закарпатті оновлять пункти пропуску на кордоні для зменшення черг і прискорення доставки вантажів.