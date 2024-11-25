Управління СБУ на Донеччині купило новенький мінівен з мигалками за 3 мільйони

Два обласні управління СБУ 14 та 18 листопада за результатами тендерів уклали угоди про закупівлю легкових автомобілів на загальну суму 5,66 млн грн.

Обидві автівки для СБУ мають бути новими (не раніше 2024 року випуску) і у найдорожчих комплектаціях, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях замовило ТОВ "Альянс-А" автомобіль спецпризначення на базі Ford Tourneo Custom за 2,93 млн грн.

Сірий повнопривідний автомобіль поставлять до квітня 2025 року. Він має дизельний двигун класу Євро 6 об’ємом 2 л і потужністю 170 к. с. Технічна специфікація відповідала автомобілю у найвищій комплектації Titanium Plus із розширеними функціями безпеки та комфорту.

Він оснащений системами для контролю сліпих зон і попередження про перехресний рух, адаптивним круїз-контролем та сидіннями з електрорегулюванням і підігрівом, а також має мультимедійну систему із сенсорним екраном діагоналлю 13 дюймів і десятьма динаміками.

У салоні автомобіль у такій комплектації коштує 2,74 млн грн. Але для потреб спецслужби його додатково обладнають металевим захистом двигуна, проблисковими маячками та сигнально-гучномовним пристроєм. Гарантія становить три роки або 100 тис км пробігу.

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Крім того, Управління СБУ в Полтавській області замовило ТОВ "Хюндай Центр Полтава" автомобіль спецпризначення на базі Hyundai Staria 7-Top Nappa 4WD за 2,72 млн грн.

Замовник має отримати чорний повнопривідний мінівен до кінця року. Автомобіль матиме дизельний двигун на 2,2 л потужністю 177 к. с. та автоматичну коробку передач.

Його найдорожча комплектація 7-Top включає повний пакет Hyundai Smart Sense із системами уникнення зіткнень, моніторингу сліпих зон і кругового огляду. Інтер’єр відрізняється сидіннями з оздобленням шкірою Nappa, можливістю обертання другого ряду крісел, підігрівом чи вентиляцією передніх сидінь, мультимедійною системою із сенсорним дисплеєм діагоналлю 10,25 дюйма та преміальною акустичною системою BOSE з 11 динаміками і підсилювачем сабвуфера.

У салоні такий автомобіль із пакетом Nappa коштує 2,57 млн грн. Але СБУ передбачило також сигнально-гучномовний пристрій, стробоскопи, "бронювання елементів кузова", сітку радіатора, тонування, зимову гуму й атермальну плівку на лобове скло. Гарантія становить п’ять років або 100 тис км пробігу, чи чотири роки без обмеження пробігу.

Обидві фірми отримали замовлення без конкуренції по очікуваній вартості закупівель.

Фірмою "Альянс-А" з Івано-Франківська володіють Андрій Лисів, Андрій Семанів та Світлана Горбачова. Загалом із 2018 року вона отримала підрядів на 43,78 млн грн.

Фірма "Хюндай Центр Полтава" належить херсонському ТОВ "Мотор Інвест" Балнур Байзакової та Наталія Гарнаги і київському ТОВ "СІО-А", яким володіє Тетяна Чистякова і ПАТ "ЗНВКІФ "Сова". Кінцевими бенефіціарами фірми є Байзакова, Гарнага, Чистякова і – через фонд "Сова" – Володимир Васильович Свинарчук. Це батько Олега Гладковського, колишнього першого заступника секретаря РНБО України та бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка. З 2016 року фірма отримала підрядів 112,45 млн грн.

Зауважимо, що нещодавно такі ж новенькі автомобілі Hyundai Staria замовили держпідприємство "Одеський морський торговельний порт" і держустанова "Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України".