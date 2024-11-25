Курс рубля продовжує падати: Російська валюта оновила мінімум з березня 2022 року
Російський рубль продовжує знижуватися після падання минулого тижня до мінімумів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Центробанк РФ встановив офіційний курс долара на 26 листопада на рівні 103,7908 рубля. Курс американської валюти піднявся вище 103 рублів вперше з березня 2022 року, пише російський "Коммерсант".
Офіційний курс євро на завтра встановлений на рівні 108,8705 руб., китайського юаня – 14,2057 руб.
Станом на 18:00 китайський юань виріс на Московській біржі дорожчав до 14,3805 крб., що у 30,4 коп. вище за рівень закриття попередніх торгів. На максимумі юань зростав до 14,4495 руб., уточнює Інтерфакс.
Після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод. Валютний ринок "Московської біржі" змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.
Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.
OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Економічна криза, стагфляція, далі міжнаціональна різня, соціальні катаклізми, політичний колапс влади.
Фрагментація, розгул тероризму, бунти в озвірілій без грошей армії.
Сусіди роздеруть на клапті.
Україна верне Кубань, Стародубщину, а також буферна зона шириною 150 км по сраних бєлгородщінах і брянщінах.
Слава Україні!
Якщо Україна хоче самостійно поплисти, то було би не розумно на березі прив'язувати до ніг колосники.
Ось тільки поки дійде до реальної виплати, на них можна буде купити пляшку горілки ...