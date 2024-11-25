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Новини
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Курс рубля продовжує падати: Російська валюта оновила мінімум з березня 2022 року

рубль,росія

Російський рубль продовжує знижуватися після падання минулого тижня до мінімумів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Центробанк РФ встановив офіційний курс долара на 26 листопада на рівні 103,7908 рубля. Курс американської валюти піднявся вище 103 рублів вперше з березня 2022 року, пише російський "Коммерсант".

Офіційний курс євро на завтра встановлений на рівні 108,8705 руб., китайського юаня – 14,2057 руб.

Станом на 18:00 китайський юань виріс на Московській біржі дорожчав до 14,3805 крб., що у 30,4 коп. вище за рівень закриття попередніх торгів. На максимумі юань зростав до 14,4495 руб., уточнює Інтерфакс.

Після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод. Валютний ринок "Московської біржі" змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

Читайте також: Путіну бракує грошей: Центробанк РФ підключили до наповнення бюджету наприкінці року

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Автор: 

курс (1494) росія (14183) санкції (4379) рубль (330) курс рубля (135)


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Топ коментарі
+7
Ї6ана параша летить прямо в пекло!
Економічна криза, стагфляція, далі міжнаціональна різня, соціальні катаклізми, політичний колапс влади.
Фрагментація, розгул тероризму, бунти в озвірілій без грошей армії.
Сусіди роздеруть на клапті.
Україна верне Кубань, Стародубщину, а також буферна зона шириною 150 км по сраних бєлгородщінах і брянщінах.
Слава Україні!
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25.11.2024 20:56
+5
що гивняпадає, нічогго дивного. Нема в Україні газу, нафти на продаж. Діамантів, хутра теж. А що фубльом сталось? Знов ***** всіх переграло?
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25.11.2024 20:59
+5
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25.11.2024 22:08
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що гивняпадає, нічогго дивного. Нема в Україні газу, нафти на продаж. Діамантів, хутра теж. А що фубльом сталось? Знов ***** всіх переграло?
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25.11.2024 20:59 Відповісти
Ї6ана параша летить прямо в пекло!
Економічна криза, стагфляція, далі міжнаціональна різня, соціальні катаклізми, політичний колапс влади.
Фрагментація, розгул тероризму, бунти в озвірілій без грошей армії.
Сусіди роздеруть на клапті.
Україна верне Кубань, Стародубщину, а також буферна зона шириною 150 км по сраних бєлгородщінах і брянщінах.
Слава Україні!
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25.11.2024 20:56 Відповісти
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25.11.2024 21:17 Відповісти
гарна перспектива. Мені подобається. Але тільк до пункта з Кубанню і Стародубщиною. Як показала історія, Україна не змогла "перетравити" свій Донбас, на який совецька влада після війни масово заселяла росіян, ментальність яких "генетично" передавалась і своїм нащадкам у тому регіону. Тому "перетравити" і хоч якось асимілювати населення указаних вами регіонів - це задача нездійсненна взагалі. Нам ще прийдеться вирішувати проблему з населенням, яке перебувало на ТОТ тривалий час. І вирішення проблеми зміни світогляду тих людей після звільнення - це на десятиріччя. А на Стародубщині і Кубані давно мешкає населення з повністю російською ментальністю, тобто росіяни.
Якщо Україна хоче самостійно поплисти, то було би не розумно на березі прив'язувати до ніг колосники.
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25.11.2024 21:44 Відповісти
а пусть сваливают
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26.11.2024 09:49 Відповісти
нажаль це не чарівне заклинання.
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26.11.2024 10:26 Відповісти
Ще треба тиснути з півроку щоб в мордорі все посипалось,ще трохи!!!!
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26.11.2024 00:08 Відповісти
Включили друкарський верстат для видачі лоховатому "м'ясу" по півтора лимона підйомних.
Ось тільки поки дійде до реальної виплати, на них можна буде купити пляшку горілки ...
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25.11.2024 21:30 Відповісти
ще не вкючили. Ось коли знімуть ********* за облікову ставку у 27%, а після того знизять її до 10% - тоді і почнеться. А ще ніяк не раніше весни.
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25.11.2024 21:47 Відповісти
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25.11.2024 22:08 Відповісти
Та відключіть їм нарешті СВІФТ. Нехай через Однокласники платять.
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26.11.2024 10:41 Відповісти

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