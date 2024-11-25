Курс рубля продовжує падати: Російська валюта оновила мінімум з березня 2022 року

Російський рубль продовжує знижуватися після падання минулого тижня до мінімумів від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Центробанк РФ встановив офіційний курс долара на 26 листопада на рівні 103,7908 рубля. Курс американської валюти піднявся вище 103 рублів вперше з березня 2022 року, пише російський "Коммерсант".

Офіційний курс євро на завтра встановлений на рівні 108,8705 руб., китайського юаня – 14,2057 руб.

Станом на 18:00 китайський юань виріс на Московській біржі дорожчав до 14,3805 крб., що у 30,4 коп. вище за рівень закриття попередніх торгів. На максимумі юань зростав до 14,4495 руб., уточнює Інтерфакс.

Після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод. Валютний ринок "Московської біржі" змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

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Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.