Наслідки нічної атаки РФ: На Тернопільщині світло вмикатимуть на 2 години через 10 (оновлено)

Унаслідок атаки ворожих дронів у Тернополі пошкоджено мережі НЕК "Укренерго".

Про це повідомили у "Тернопільобленерго".

"Через масовану дронову атаку пошкоджено мережі НЕК "Укренерго". У звʼязку з цим вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів", – йдеться у повідомленні.

Згодом в компанії повідомили, що станом на 11:00 до електропостачання повністю підключені обʼєкти критичної інфраструктури, але без електроенергії залишалися 95 тисяч абонентів у регіоні.

Після 13:00 "Тернопільобленерго" запровадило графік електропостачання на вівторок, виходячи із мережевих обмежень. Він передбачає, що до кінця доби світло в домівках мешканців регіону подаватимуть по дві години через 10.

На брифінгу у вівторок начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що внаслідок російської атаки пошкоджено енергооб’єкт, від якого залежить енергопостачання практично всієї області.

"Дрони атакували енергооб’єкт кілька разів. Силам ППО вдалося збити три ворожі літаючі об’єкти. Але інші все-таки влучили у ціль. Рятувальники оперативно локалізували місце пожежі. Відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини", – цитує Негоду Укрінформ.

Своєю чергою начальник ГУ ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей зауважив, що через повторні атаки доводилося відводити людей і техніку, щоб не наражати рятувальників на небезпеку.

"Лише о 3:50 ми отримали дозвіл на ліквідацію надзвичайної ситуації. О 7:51 пожежу було локалізовано. Досі триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Прогнозуємо, що роботи на об’єкті триватимуть кілька днів, адже пожежа досить складна", - сказав Маслей.

Водночас у Тернопільській міській раді додали, внаслідок влучання ворожого безпілотника та пошкодження електроінфраструктури, тролейбуси в місті тимчасово не курсуватимуть.

Також наголошується, що у багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. Індивідуальні теплові пункти будуть відключені, а теплоносій подаватиметься до будинків напряму.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, у ніч проти 26 листопада росіяни випустили по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та 188 дронів. Станом на ранок українські військові збили 76 ворожих безпілотників, ще 95 БпЛА – локаційно втрачено, 5 полетіли в бік Білорусі.