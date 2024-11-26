АРМА виставила на продаж 2400 тонн залізорудної сировини з Росії

Агентство з розшуку та менеджменту активів розпочинає реалізацію окатишів залізної руди російського походження, що знаходяться у вагонах.

Загальний обсяг окатишів, що виставляється на торги, становить 2389,55 тонн, передає пресслужба АРМА.

Стартова ціна лоту – 9,6 млн грн. Утім, зазначається, що ід час аукціону ціна лоту може зрости. Крім того, переможець торгів повинен буде сплатити митні платежі у розмірі 2,4 млн грн.

Кошти від реалізації цих російських активів будуть спрямовані до державного бюджету та на підтримку Сил оборони України.

Реалізація здійснюватиметься через електронну систему Прозорро.Продажі. До завершення прийому заявок дев’ять днів.

Як повідомлялося, АРМА минулого тижня реалізувало арештованої продукції на понад 10 мільйонів. Зокрема, продавали алкогольну продукцію (5,7 млн грн), генератори (1,5 млн грн), деревину (1,2 млн грн) та 63 картини з "колекції Медведчука"