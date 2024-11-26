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Новини
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Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона. Це 58% від усіх витрат держбюджету

Видатки на оборону з початку року склали 1,6 трильйона. Це 58% від усіх витрат держбюджету

У січні-жовтні 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,6 трлн грн. Зокрема, у жовтні на цей сектор спрямували 201,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за десять місяців становила 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Зокрема, кошти були спрямовані:

  • на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;
  • придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як уточнили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

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Як повідомлялося, за оперативними даними, у жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Крім того, у жовтні до загального фонду держбюджету надійшло близько $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.

Автор: 

бюджет (1807) держбюджет (1569) оборона (500) зброя (870)


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Видатки на браковані міни в десятки мільярдів гривень це хіба на оборону?
Хіба що на оборону ху@ла.
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26.11.2024 14:02 Відповісти
На поліцейських - це теж не про оборону.
"забезпечення діяльності відповідних органів та формувань" - це ТЦК та ВЛК так описали?
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26.11.2024 15:47 Відповісти
Де можна знайти фактичні дані,а не загальні цифри та незрозумілі формулювання?
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26.11.2024 15:01 Відповісти
"Но ми жє нє сможєм строіть дорогі..."!
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26.11.2024 15:01 Відповісти
а решту 42% на асфальт і вовіну тисячу
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26.11.2024 15:46 Відповісти
Скільки вкрадуть зелені , половину , чи ще більше ?
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26.11.2024 19:37 Відповісти

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