Видатки на оборону з початку року становлять 1,6 трильйона. Це 58% від усіх витрат держбюджету

У січні-жовтні 2024 року видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони становили 1,6 трлн грн. Зокрема, у жовтні на цей сектор спрямували 201,6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що сума видатків на оборонний сектор за десять місяців становила 58,3% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету.

Зокрема, кошти були спрямовані:

на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

Як уточнили у Мінфіні, військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

Читайте також: На виробництво дронів у 2025 році у бюджеті передбачено 775 мільярдів, – Зеленський

Як повідомлялося, за оперативними даними, у жовтні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Крім того, у жовтні до загального фонду держбюджету надійшло близько $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування.

Наприкінці вересня президент Володимир Зеленський підписав закон щодо збільшення видатків бюджету на оборону на 500 млрд грн.