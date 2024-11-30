Втретє за листопад окупована Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту

У ніч проти 30 листопада внаслідок ворожого обстрілу окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення однієї з двох зовнішніх ліній електропередачі, що об’єднує її з енергосистемою України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, уже втретє за листопад під загрозою.

"Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Українські енергетики почнуть відновлення роботи лінії, щойно дозволить безпекова ситуація.

"Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції. Кожен день окупації станції наближає ЗАЕС до катастрофи", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомлялося, 21 листопада внаслідок обстрілу також було знеструмлено одну з ліній живлення тимчасово окупованої Запорізької АЕС. До того аналогічна ситуація сталася 16 листопада.

Раніше голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков констатував, що Україна не має детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.