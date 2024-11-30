БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 397 12

"Голос України" офіційно опублікував закон про підвищення податків. Він набуде чинності 1 грудня

голос

Офіційне друковане видання Верховної Ради "Голос України" опублікував закон про історичне підняття податків в Україні.

Про це свідчать дані на сайті газети.

Відтак, законопроєкт №11416д остаточно набирає силу з 1 грудня.

Нагадаємо, Верховна Рада ще 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно.

Увечері того ж дня документ опублікували в "Голосі України". Через це він мав би набрати чинності наступного дня після публікації – тобто з 29 листопада. Це означало б, що військовий збір вже на 5% довелося б платити за два дні листопада. Утім, пізніше публікацію прибрали.

Читайте також: Затягування підписання закону про підвищення податків обійшлося держбюджету у 14 мільярдів

Відтак, закон про підвищення податків набуде чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році буде меншою.

Автор: 

ВР (2865) закон (1481) податки (2414)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
Правильно, на ремонт доріг Луганської області виділено 200 млн грн ... а робітники рахункової палати отримують від 140 000 грн з.п. на рило.

Вилучення грошей у населення зменшить оберти грошей в економіці, бо більше грошей у людей не стало і нові підприємства не відкриваються, тобто підняття податків буде носити короткочасний характери зі збільшення зборів, спочатку знімуть більше, а потім знімуть менше, бо буде більше вилучено грошей з людей, тобто більший податок від меншої кількості грошей = нічого, або взагалі ще гірше буде, бо економіка - це ланцюги перетікання грошей від кінцевого покупця до виробника.

Це вчать на першому курсі економіки в університеті, це основа. Але набрали людей як ходили в універ просто посидіти, або взагалі диплом по блату.

Податок на розкіш - ой ні, це не треба.

Вангую, що через декілька місяців все лусне і знову завиють, що мало грошей з податків, економіка точна наука, а не помолимося .
показати весь коментар
01.12.2024 12:57
+1
А от не розумію, чому "ІСТОРИЧНЕ підняття". Та податки, ще в перші години війни потрібно було підняти. А за які кошти мають жити інваліди вйни? Як іти на фронт - то "Слва ЗСУ! Вірим ЗСУ". А як надати кошти інвалідам ЗСУ - "історичне підняття". Та х...ї ви всі "історично " недороблені.
показати весь коментар
30.11.2024 17:33
+1
Зараз "історично справдливі" мені напишуть, що інваліди з цих коштів нічого не отримають. Якщо це так, то в цьому винні ви, "тилові щури", що ви нічого не робите, щоби щось змінити, а лише "прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок". Тож ідіть суч...ри на фронт і заініть їх щоби вони це зробили. Ви, ушльопки-патріоти.
показати весь коментар
30.11.2024 17:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попкорн - є
Пиво - є
Ремені - застібнуті

Вмикайте закон!
показати весь коментар
30.11.2024 16:40 Відповісти
А от не розумію, чому "ІСТОРИЧНЕ підняття". Та податки, ще в перші години війни потрібно було підняти. А за які кошти мають жити інваліди вйни? Як іти на фронт - то "Слва ЗСУ! Вірим ЗСУ". А як надати кошти інвалідам ЗСУ - "історичне підняття". Та х...ї ви всі "історично " недороблені.
показати весь коментар
30.11.2024 17:33 Відповісти
Зараз "історично справдливі" мені напишуть, що інваліди з цих коштів нічого не отримають. Якщо це так, то в цьому винні ви, "тилові щури", що ви нічого не робите, щоби щось змінити, а лише "прийдуть хлопці з фронту і наведуть порядок". Тож ідіть суч...ри на фронт і заініть їх щоби вони це зробили. Ви, ушльопки-патріоти.
показати весь коментар
30.11.2024 17:48 Відповісти
а це ти з окопу пишеш, зєлєбобик?
показати весь коментар
01.12.2024 00:02 Відповісти
Саме так, з окопу який ти викопав вчора.
показати весь коментар
01.12.2024 00:52 Відповісти
давно пора податки піднімати, слава богу, що здоровий ґлузд переміг, а то таке враження, наче війни нема
показати весь коментар
01.12.2024 12:33 Відповісти
Правильно, на ремонт доріг Луганської області виділено 200 млн грн ... а робітники рахункової палати отримують від 140 000 грн з.п. на рило.

Вилучення грошей у населення зменшить оберти грошей в економіці, бо більше грошей у людей не стало і нові підприємства не відкриваються, тобто підняття податків буде носити короткочасний характери зі збільшення зборів, спочатку знімуть більше, а потім знімуть менше, бо буде більше вилучено грошей з людей, тобто більший податок від меншої кількості грошей = нічого, або взагалі ще гірше буде, бо економіка - це ланцюги перетікання грошей від кінцевого покупця до виробника.

Це вчать на першому курсі економіки в університеті, це основа. Але набрали людей як ходили в універ просто посидіти, або взагалі диплом по блату.

Податок на розкіш - ой ні, це не треба.

Вангую, що через декілька місяців все лусне і знову завиють, що мало грошей з податків, економіка точна наука, а не помолимося .
показати весь коментар
01.12.2024 12:57 Відповісти
здоровий ґлузд перемогли
показати весь коментар
01.12.2024 20:57 Відповісти
Кількість податкових боргів бізнесу з початку повномасштабної війни зросла на 22%. ІНФОГРАФІКА Джерело: https://biz.censor.net/n3522896
показати весь коментар
02.12.2024 11:56 Відповісти
и заткнули "голос Украины" кляпом - шобы молчала.
показати весь коментар
01.12.2024 17:24 Відповісти
те що 21,6 ярда підуть до бюджету, це пісдьож
ці гроші покриють ті завищені зарплати та премії і не більше того.
150к пенсії судді мало, треба ще...
а де взяти???
а у того, в кого місячний обіг в магазмня 100-150к, тобто прибуток 30-50к
і це ***** не на одно суддівське рило а на родину.
сплачую податки і я.
вже четвертий місяць в мінусі.....
показати весь коментар
01.12.2024 18:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 