"Голос України" офіційно опублікував закон про підвищення податків. Він набуде чинності 1 грудня

Офіційне друковане видання Верховної Ради "Голос України" опублікував закон про історичне підняття податків в Україні.

Про це свідчать дані на сайті газети.

Відтак, законопроєкт №11416д остаточно набирає силу з 1 грудня.

Нагадаємо, Верховна Рада ще 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.

Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно.

Увечері того ж дня документ опублікували в "Голосі України". Через це він мав би набрати чинності наступного дня після публікації – тобто з 29 листопада. Це означало б, що військовий збір вже на 5% довелося б платити за два дні листопада. Утім, пізніше публікацію прибрали.

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Відтак, закон про підвищення податків набуде чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році буде меншою.