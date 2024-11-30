"Голос України" офіційно опублікував закон про підвищення податків. Він набуде чинності 1 грудня
Офіційне друковане видання Верховної Ради "Голос України" опублікував закон про історичне підняття податків в Україні.
Про це свідчать дані на сайті газети.
Відтак, законопроєкт №11416д остаточно набирає силу з 1 грудня.
Нагадаємо, Верховна Рада ще 10 жовтня ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Тоді у Мінфіні прогнозували, що ухвалення цього закону мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році.
Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада, хоча в уряді та фракції "Слуга народу" закликали ухвалити його невідкладно.
Увечері того ж дня документ опублікували в "Голосі України". Через це він мав би набрати чинності наступного дня після публікації – тобто з 29 листопада. Це означало б, що військовий збір вже на 5% довелося б платити за два дні листопада. Утім, пізніше публікацію прибрали.
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Відтак, закон про підвищення податків набуде чинності лише з 1 грудня, а сума додаткових надходжень до держбюджету у 2024 році буде меншою.
Будь ласка, зачекайте...
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Вмикайте закон!
Вилучення грошей у населення зменшить оберти грошей в економіці, бо більше грошей у людей не стало і нові підприємства не відкриваються, тобто підняття податків буде носити короткочасний характери зі збільшення зборів, спочатку знімуть більше, а потім знімуть менше, бо буде більше вилучено грошей з людей, тобто більший податок від меншої кількості грошей = нічого, або взагалі ще гірше буде, бо економіка - це ланцюги перетікання грошей від кінцевого покупця до виробника.
Це вчать на першому курсі економіки в університеті, це основа. Але набрали людей як ходили в універ просто посидіти, або взагалі диплом по блату.
Податок на розкіш - ой ні, це не треба.
Вангую, що через декілька місяців все лусне і знову завиють, що мало грошей з податків, економіка точна наука, а не помолимося .
ці гроші покриють ті завищені зарплати та премії і не більше того.
150к пенсії судді мало, треба ще...
а де взяти???
а у того, в кого місячний обіг в магазмня 100-150к, тобто прибуток 30-50к
і це ***** не на одно суддівське рило а на родину.
сплачую податки і я.
вже четвертий місяць в мінусі.....