Обмежень буде менше: У неділю відключення діятимуть з 13:00 до 22:00 для однієї черги
У неділю, 1 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів:
- 13:00-22:00 – одна черга відключень
для промисловості та бізнесу
- 08:00-13:00 – застосування графіків обмеження потужності
Енергетики нагадують, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ворожої атаки 28 листопада.
Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
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Caesar Rsi #551221
показати весь коментар01.12.2024 05:40 Відповісти Мені подобається 0
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