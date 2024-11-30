БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
186 1

Обмежень буде менше: У неділю відключення діятимуть з 13:00 до 22:00 для однієї черги

Обмежень буде менше: У неділю відключення діятимуть з 13:00 до 22:00 для однієї черги

У неділю, 1 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії для населення та промисловості.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

  • 13:00-22:00 – одна черга відключень

для промисловості та бізнесу

  • 08:00-13:00 – застосування графіків обмеження потужності

Енергетики нагадують, що причиною запровадження обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час ворожої атаки 28 листопада.

Зазначається, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звідки знають про обмеження?? І ці новини нікого не цікавлять... Крім орків
показати весь коментар
01.12.2024 05:40 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 