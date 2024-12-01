У понеділок світло відключатимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – "Укренерго"

Завтра, 2 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

07:00 – 08:00 – одна черга відключень,

08:00 – 10:00 – дві черги відключень,

10:00 – 11:00 – одна черга відключень,

11:00 – 19:00 – дві черги відключень,

19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу:

06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", – нагадали в "Укренерго".

Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, відключення діють із 13:00 до 22:00 для однієї черги.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.