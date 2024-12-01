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У понеділок світло відключатимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – "Укренерго"

Відключення світла на 2 грудня

Завтра, 2 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

для побутових споживачів:

  • 07:00 – 08:00 – одна черга відключень,
  • 08:00 – 10:00 – дві черги відключень,
  • 10:00 – 11:00 – одна черга відключень,
  • 11:00 – 19:00 – дві черги відключень,
  • 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.

для промисловості та бізнесу

  • 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", – нагадали в "Укренерго".

Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, відключення діють із 13:00 до 22:00 для однієї черги.

Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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