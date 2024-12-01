У понеділок світло відключатимуть із 07:00 до 22:00 для однієї та двох черг, – "Укренерго"
Завтра, 2 грудня, в Україні діятимуть обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".
Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:
для побутових споживачів:
- 07:00 – 08:00 – одна черга відключень,
- 08:00 – 10:00 – дві черги відключень,
- 10:00 – 11:00 – одна черга відключень,
- 11:00 – 19:00 – дві черги відключень,
- 19:00 – 22:00 – одна черга відключень.
для промисловості та бізнесу:
- 06:00 – 22:00 – застосування графіків обмеження потужності.
"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком", – нагадали в "Укренерго".
Як повідомлялося, у неділю, 1 грудня, відключення діють із 13:00 до 22:00 для однієї черги.
Нагадаємо, російські військові 28 листопада здійснили масований обстріл енергетичної інфраструктури України, сотні тисяч абонентів залишилися без світла у Львівській, Волинській, Херсонській та інших областях.
Будь ласка, зачекайте...
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