ЄС наступного року щомісяця виділятиме Україні 1,5 мільярда євро із заморожених коштів Росії, – президент Євроради

Європейський Союз у грудні цього року надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро на підтримку бюджету, а починаючи з січня 2025 року Євросоюз збирається виділяти 1,5 млрд євро щомісяця.

Про цее заявив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає Інтерфакс-Україна.

"Цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро на підтримку бюджету України. Крім того, починаючи з наступного місяця ми плануємо надавати протягом усього року, щомісяця, 1,5 млрд євро допомоги", – повідомив Кошта.

Він пояснив, що ці кошти "надходять із доходів від російських активів і можуть бути також використані у військових цілях".

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Як повідомлялося, наприкінці листопада Україна підписала Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає виділення Євросоюзом макрофінансової допомоги на 18,1 млрд євро в межах затвердженого країнами "Великої сімки" пакета кредитів на $50 млрд, які погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

На випадок, якщо США відмовляться від своїх зобов'язань через нездатність ЄС змінити санкційний режим щодо російських активів, Рада ЄС 23 жовтня затвердила виділення Україні кредиту у вигляді макрофінансової допомоги на суму до 35 мільярдів євро, який погашатиметься за рахунок доходів від заморожених активів РФ.

Зазначалося, що фінальна сума, яку ЄС надасть Україну у якості позики, може бути меншою – залежно від того, які внески зроблять інші країни G7.

Зокрема США "дуже близькі" до того, щоб виділити $20 млрд у межах кредитного пакета G7 для України, запевняла міністерка фінансів США Джанет Єллен. Водночас вона зауважувала, що для цього залишилося вирішити кілька питань.

Раніше повідомлялося, що США вимагали від ЄС переглянути режим санкцій щодо заморожених російських активів, продовживши їх дію на три роки, але це рішення блокує Угорщина.