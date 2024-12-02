В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для деяких видів транспорту

Народні депутати ініціювали відтермінування впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для вантажних авто та автобусів.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що відповідний законопроєкт №12267 вже зареєстрували у Верховній Раді.

За діючим законодавством, з 1 січня 2025 року нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, що подаються на першу реєстрацію в Україні мають відповідати нормам "Євро-6".

"Якщо нардепи підтримають цей проєкт Закону, вимоги щодо відповідності Євро-6 для транспортних засобів за кодами УКТЗКД 8701 20, 8702, 8704, 8705, як для нових, так і тих, що були у користуванні, відтермінуються до 1 січня 2027 року", – додали в асоціації.

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Євро-6 – екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Згідно з нормами стандарту, викиди вуглекислого газу новими легковими автомобілями повинні складати менше ніж 130 грамів на кілометр шляху. Відповідність цій нормі у Європі стала обов'язковою у 2015 році.

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Європарламент і країни ЄС вже домовилися, що з 2035 року в ЄС можна буде реєструвати лише нові автомобілі без викидів шкідливих речовин.