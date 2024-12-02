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Новини
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В Україні можуть послабити вимоги щодо екологічних норм для деяких видів транспорту

авто

Народні депутати ініціювали відтермінування впровадження вимоги щодо відповідності екологічним нормам Євро-6 для вантажних авто та автобусів.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що відповідний законопроєкт №12267 вже зареєстрували у Верховній Раді.

За діючим законодавством, з 1 січня 2025 року нові та вживані сідлові тягачі, автобуси, вантажні авто, спецтехніка, а також нові легкові автомобілі, що подаються на першу реєстрацію в Україні мають відповідати нормам "Євро-6".

"Якщо нардепи підтримають цей проєкт Закону, вимоги щодо відповідності Євро-6 для транспортних засобів за кодами УКТЗКД 8701 20, 8702, 8704, 8705, як для нових, так і тих, що були у користуванні, відтермінуються до 1 січня 2027 року", – додали в асоціації.

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Євро-6 – екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах. Згідно з нормами стандарту, викиди вуглекислого газу новими легковими автомобілями повинні складати менше ніж 130 грамів на кілометр шляху. Відповідність цій нормі у Європі стала обов'язковою у 2015 році. 

Як повідомлялося, у жовтні 2022 року Європарламент і країни ЄС вже домовилися, що з 2035 року в ЄС можна буде реєструвати лише нові автомобілі без викидів шкідливих речовин.

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авто (4122) ВР (2865) екологія (403)


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викиди вуглекислого газу новими легковими автомобілями повинні складати менше ніж 130 грамів на кілометр шляху...
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02.12.2024 10:17 Відповісти
130 грамів на кілометр шляху це 13кг на 100км)))
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02.12.2024 10:22 Відповісти
О каких условиях и ограничениях может идти речь в стране которая на грани выживания. Даже после победы еще лет 20 в Украине нужно отменить все поборы и ограничения чтобы народ выжил, вернулся в Украину и восстановился хотя бы до довоенного времени
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02.12.2024 10:40 Відповісти
А то виходить,що заготовляти дрова у нас можна лише кацапам. Всі бачили,що залишається з тих лісопосадок, да пройшла русня. А людям штраф. І мусорів розвели таку кількість, що можна кожні 100 метрів в лісі ставити.
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02.12.2024 11:39 Відповісти
Зате марафонці справно оплачують самі собі зелені тарифи на окупованій території та регулярно списують бюджет на дороги у прифронтових зонах.
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02.12.2024 12:31 Відповісти
якби ці підари бачили на яких автобусах проходять внутрішні рейси в райцентрах,
на яких бусах ******** по області, та на яких перевозять дітей в школу, садочок...
то вони б навіть про євро4 боялибся казати, не те щоб про євро 6.
тут все просто...
ситий голодного не розуміє, бо не знає його проблем.
який перевізник з районів може дозволити автобус за 100 к баксів??
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02.12.2024 16:37 Відповісти
Странно с одной сторону послабление, с другой стороны опять обязательная сертификаци автозапчастей, нГлавное что деньги за сертификацию государства не получает!
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02.12.2024 18:22 Відповісти

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