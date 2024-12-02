У Польщі стався витік на нафтопроводі "Дружба"

У неділю, 1 грудня, у районі польського міста Пневи був виявлений витік на нафтопроводі "Дружба". Інцидент стався на одній із двох ниток західної ділянки, якою нафта надходить на НПЗ у Німеччині.

Про це повідомив оператор трубопроводу PERN.

Зазначається, що пошкоджену лінію нафтопроводу перекрили, поставки нафти продовжуються другою лінією.

На місце аварії виїхали аварійні служби PERN та Державної пожежної служби та розпочали ремонтні роботи.

Причини інциденту наразі невідомі, їх розслідуватиме внутрішній комітет PERN. Після звільнення трубопроводу від сировини, ділянку пошкодженої труби замінять на нову.

Нагадаємо, з лютого 2023 року Казахстан почав постачання нафти до Німеччини нафтопроводом "Дружба". У 2024 році Казахстан планував транспортувати до Німеччини нафтопроводом "Дружба" 1,2 млн тонн. Пізніше в країні оголосили про плани збільшити експорт нафти до Німеччини до 2 млн тонн на рік.

У 2022 році Німеччина та Польща загалом отримували через північну гілку трубопроводу близько 480 тис. барелів нафти на день. Чехія, Угорщина та Словаччина імпортували майже 290 тис. барелів на день.

Нагадаємо, з 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго ЄС на імпорт російської нафти, але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".