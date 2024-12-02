БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
48 233 16

Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

деньги,ввп,гроші

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 3 грудня, на рівні 41,6461 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у минулий  четвер, 28 листопада, коли курс гривні опускався до 41,6010 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок – до 43,7242 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2162) гривня (1540) курс (1493) НБУ (9266) обмін валюти (695)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+25
показати весь коментар
02.12.2024 16:17
+20
Чомусь гривня ніби прилипла до кацапського срубля - срубль впав, а за ним і гривня.
показати весь коментар
02.12.2024 16:19
+18
"Буде війна, буде долар по 45" - ось бачите, нічого цього не сталося" ( Полноє собраніє сочінєній Боневтіка Найшаличнішого том 11, стор 243 абзац другий)
показати весь коментар
02.12.2024 16:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.12.2024 16:17 Відповісти
зілібоби, ау...де ви?
показати весь коментар
02.12.2024 16:22 Відповісти
Чомусь гривня ніби прилипла до кацапського срубля - срубль впав, а за ним і гривня.
показати весь коментар
02.12.2024 16:19 Відповісти
Так завжди історчино було
показати весь коментар
02.12.2024 16:24 Відповісти
Схоже, в нас сильний економічний зв'язок з паРашею, не зважаючи на війну.
показати весь коментар
02.12.2024 16:45 Відповісти
Газ ми не купуємо в них, паливо теж, це 100 відсотків диверсія, ми з ними ніяк зараз не зв'язані, це працівники які в Нац банку працюють зв'язані, але зараз нікого не перевіряють.
показати весь коментар
02.12.2024 17:04 Відповісти
Якби не нацбанк , то мав би ти гривню за курсом кацапського срубля (( газ ти не купуєш , от тільки що виробляєш окрім зерна та відосиків божневтіка , а саме це ї є причиною падіння курсу водночас із друком тієї гривні для затикання бюджетних дірок .
показати весь коментар
02.12.2024 21:43 Відповісти
Мене за таке висловлення пару днів тому тут обзивали на кшталт кацапського прихвостня.
показати весь коментар
02.12.2024 17:06 Відповісти
Останні 10 років задаю собі це питання, якого чорта такий тісний зв'язок!!!
показати весь коментар
03.12.2024 07:35 Відповісти
Бо досі підорашка наш основеий торговий партнер☝️🤬
показати весь коментар
03.12.2024 09:23 Відповісти
~0,35 гривні за рубль мінімум років 15-20.
показати весь коментар
03.12.2024 10:36 Відповісти
"Буде війна, буде долар по 45" - ось бачите, нічого цього не сталося" ( Полноє собраніє сочінєній Боневтіка Найшаличнішого том 11, стор 243 абзац другий)
показати весь коментар
02.12.2024 16:19 Відповісти
спасибо гетьманцеву, шмыгалю, зеленскому, пышному. мы с россией не разлучны
показати весь коментар
02.12.2024 16:46 Відповісти
подякуй тим, хто у 2019 зробив "вірний" вибір , аби тільки не барига (( , ну а перелічені тобою - наслідок того вибору .
показати весь коментар
02.12.2024 21:45 Відповісти
Ета фсьо Байден с Порошенко вінават, а найвеличніший Боневтік як завжди нє прі чьом...
показати весь коментар
02.12.2024 16:51 Відповісти
Вся економіка й досі зав'язана на росію і гривня так і гуляє з рублем.
показати весь коментар
04.12.2024 07:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 