Гривня впала до нового історичного рекорду: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок
Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 3 грудня, на рівні 41,6461 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано у минулий четвер, 28 листопада, коли курс гривні опускався до 41,6010 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився на 18 копійок – до 43,7242 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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