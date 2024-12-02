Мінагрополітики запустило нову електронну систему "е-рослинництво". Для чого вона потрібна?
З 1 грудня розпочала функціонування електронна система реєстрів у галузі рослинництва "е-рослинництво".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є:
- База даних сортів, яка складається із взаємопов’язаних електронних реєстрів: Реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державного реєстру патентів на сорти рослин;
- Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва;
- Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
- Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;
- Реєстр органів з оцінки відповідності.
Відтепер для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи подаватимуть заявку через електронний кабінет системи "е-рослинництво", додали у міністерстві.
Як повідомлялося, електронну систему "е-рослинництво" створено на виконання законів "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" у межах зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.
Зокрема, сервіс "е-рослинництво" має забезпечити простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин.
Нагадаємо, у жовтні Мінагрополітики запустило новий сервіс "єТваринництво". Це електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль