Мінагрополітики запустило нову електронну систему "е-рослинництво". Для чого вона потрібна?

З 1 грудня розпочала функціонування електронна система реєстрів у галузі рослинництва "е-рослинництво".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є:

База даних сортів, яка складається із взаємопов’язаних електронних реєстрів: Реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державного реєстру патентів на сорти рослин;

Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва;

Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);

Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;

Реєстр органів з оцінки відповідності.

Відтепер для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи подаватимуть заявку через електронний кабінет системи "е-рослинництво", додали у міністерстві.

Як повідомлялося, електронну систему "е-рослинництво" створено на виконання законів "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" у межах зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Зокрема, сервіс "е-рослинництво" має забезпечити простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин.

Нагадаємо, у жовтні Мінагрополітики запустило новий сервіс "єТваринництво". Це електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.