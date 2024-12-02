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Новини
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Мінагрополітики запустило нову електронну систему "е-рослинництво". Для чого вона потрібна?

озимі

З 1 грудня розпочала функціонування електронна система реєстрів у галузі рослинництва "е-рослинництво".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Складовими частинами електронної системи реєстрів у галузі рослинництва є:

  • База даних сортів, яка складається із взаємопов’язаних електронних реєстрів: Реєстру заявок, Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, Державного реєстру патентів на сорти рослин;
  • Реєстр суб'єктів насінництва та розсадництва;
  • Реєстр аудиторів із сертифікації (агрономів-інспекторів);
  • Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал;
  • Реєстр органів з оцінки відповідності.

Відтепер для подання заявки та отримання послуг у сфері насінництва, розсадництва та охорони прав на сорти рослин фізичні особи, фізичні особи-підприємці, юридичні особи подаватимуть заявку через електронний кабінет системи "е-рослинництво", додали у міністерстві.

Як повідомлялося, електронну систему "е-рослинництво" створено на виконання законів "Про насіння і садивний матеріал" та "Про охорону прав на сорти рослин" у межах зобов'язань України у сфері європейської інтеграції.

Зокрема, сервіс "е-рослинництво" має забезпечити простежуваність у сфері насінництва та розсадництва та охорони прав на сорти рослин.

Нагадаємо, у жовтні Мінагрополітики запустило новий сервіс "єТваринництво". Це електронний портал для реєстрації суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.

Автор: 

Мінагрополітики (1361) реєстр (562) електронна система (183)


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***** якоїсь знову понапридумували... Знову комусь "синекура" знадобилася... Хоча-б виконували звичайне законодавство... Один маленький приклад: весною цього року був прийнятий закон, який забороняє висаджування на території України інвазивних видів деревних рослин. (тобто, це ті види деревної рослинності, що не є аборигенними для України і завезені з інших регіонів земної кулі) Перераховано не менше 20 видів. В тому числі - "гледичія колюча"... На днях читаю в Інтернет, що Саратське лісництво (Одеська область) оголосило прийом насіння гледичії, для вирощування саджанців та розвитку лісонасаджень!
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02.12.2024 17:10 Відповісти
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02.12.2024 17:28 Відповісти
Скоро завдяки "Дії" можна буде сходити в любий туалет в додатку "е-туалетний папір".
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02.12.2024 17:41 Відповісти

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