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Новини
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Україна отримала $6,4 мільярда фінансової допомоги від партнерів за місяць, – Мінфін

доллар

У листопаді 2024 року до загального фонду держбюджету України надійшло близько $6,4 мільярда пільгового зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зокрема, за місяць до держбюджету надійшло:

  • $4,8 млрд кредиту від Світового банку, який став можливим завдяки гранту від США у розмірі $1,6 млрд та коштів від інших партнерів з розвитку;
  • $1,35 млрд гранту від США;
  • $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії;
  • $100 млн позики від Республіки Корея;
  • 10,8 млн євро гранту від Норвегії з Цільового фонду багатьох донорів Світового банку зі співфінансування Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога Україні від партнерів сягає $105,9 млрд, підрахували у Мінфіні.

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Як повідомлялося, за оперативними даними, у листопаді 2024 року до загального фонду державного бюджету України надійшло 216,2 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів, у тому числі 56,4 млрд грн у вигляді грантів від США в рамках проєкту Світового банку.

Автор: 

держбюджет (1568) кредит (3275) Мінфін (2928) США (4867) грант (306)


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02.12.2024 17:29 Відповісти
Вангую, шо зелене шапіто ми не скоро позбудемось, від війни вони тільки жиріють
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02.12.2024 18:42 Відповісти

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