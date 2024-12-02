БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 479 3

Бізнес відреагував на відновлення ударів по енергетиці: оцінки погіршилися у всіх сферах, – опитування НБУ

світло

Бізнес погіршив оцінив ділової активності у листопаді на тлі відновлення масованих російських атак на об'єкти енергетики.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у листопаді знизився до 47,2 пункта, порівняно із 49,4 у жовтні, 48,7 у вересні, 48,4 – у серпні та 44,4 – у липні, повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, негативний вплив на економічну активність у листопаді мали:

  • ️посилення інтенсивності бойових дій;
  • ️поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему;
  • ️подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику;
  • ️пришвидшення інфляції;
  • ️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
  • ️сезонні фактори.

Позитивно оцінили свою ділову активність лише підприємства торгівлі, завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів секторальний індекс у листопаді знизився лише до 51,4 (у жовтні – 51,9).

Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих

Оцінки підприємства сфери послуг також погіршилися через зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс впав до 44,8 (47,2 у жовтні).

Найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів зафіксовані серед підприємств у сфері будівництва. Зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників, секторальний індекс у галузі впав до 43,6 (49,6 у жовтні).

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у листопаді 2024 року

"На тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчі темпи зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги, лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення", – зазначається у повідомленні НБУ.

Водночас ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше – у сфері послуг.

Читайте також: 2,6 бала з п’яти: Бізнес погіршив оцінку роботи судів, – опитування ЕВА

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства.

Як повідомлялося, у жовтні оцінки ділової активності представниками бізнесу продовжили покращуватися завдяки оптимістичним прогнозам щодо міжнародного фінансування, ️пожвавленню споживчого попиту та стабільній ситуації в енергетиці. Відтак, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні зріс до 49,4.

Автор: 

бізнес (1167) НБУ (9266) опитування (328) електроенергія (4235)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
незрозуміло одне. Що заважає ЗСУ крок за кроком нищити критичні об'єкти на параші? Завдати масовонаго удару по енерго системах на Курщині, завтра у Воронежі, потім у Белгороді? Хай орки відчують, як воно без світла,
показати весь коментар
02.12.2024 18:51 Відповісти
вгадай с першого разу...
показати весь коментар
02.12.2024 19:02 Відповісти
Може ето...як його?... відсутнійсть норальної кількості ракет?... во я додумався, да? )
показати весь коментар
03.12.2024 08:15 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 