Бізнес відреагував на відновлення ударів по енергетиці: оцінки погіршилися у всіх сферах, – опитування НБУ

Бізнес погіршив оцінив ділової активності у листопаді на тлі відновлення масованих російських атак на об'єкти енергетики.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у листопаді знизився до 47,2 пункта, порівняно із 49,4 у жовтні, 48,7 у вересні, 48,4 – у серпні та 44,4 – у липні, повідомляє пресслужба Національного банку.

Зокрема, негативний вплив на економічну активність у листопаді мали:

️посилення інтенсивності бойових дій;

️поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему;

️подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику;

️пришвидшення інфляції;

️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;

️сезонні фактори.

Позитивно оцінили свою ділову активність лише підприємства торгівлі, завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів секторальний індекс у листопаді знизився лише до 51,4 (у жовтні – 51,9).

Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих

Оцінки підприємства сфери послуг також погіршилися через зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс впав до 44,8 (47,2 у жовтні).

Найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів зафіксовані серед підприємств у сфері будівництва. Зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників, секторальний індекс у галузі впав до 43,6 (49,6 у жовтні).

"На тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчі темпи зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги, лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення", – зазначається у повідомленні НБУ.

Водночас ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше – у сфері послуг.

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Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства.

Як повідомлялося, у жовтні оцінки ділової активності представниками бізнесу продовжили покращуватися завдяки оптимістичним прогнозам щодо міжнародного фінансування, ️пожвавленню споживчого попиту та стабільній ситуації в енергетиці. Відтак, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні зріс до 49,4.