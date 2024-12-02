Бізнес відреагував на відновлення ударів по енергетиці: оцінки погіршилися у всіх сферах, – опитування НБУ
Бізнес погіршив оцінив ділової активності у листопаді на тлі відновлення масованих російських атак на об'єкти енергетики.
Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який у листопаді знизився до 47,2 пункта, порівняно із 49,4 у жовтні, 48,7 у вересні, 48,4 – у серпні та 44,4 – у липні, повідомляє пресслужба Національного банку.
Зокрема, негативний вплив на економічну активність у листопаді мали:
- ️посилення інтенсивності бойових дій;
- ️поновлення відключень електроенергії через російські атаки на енергосистему;
- ️подальше зростання витрат на енергію, оплату праці та логістику;
- ️пришвидшення інфляції;
- ️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
- ️сезонні фактори.
Позитивно оцінили свою ділову активність лише підприємства торгівлі, завдяки сталому внутрішньому попиту та достатній пропозиції товарів секторальний індекс у листопаді знизився лише до 51,4 (у жовтні – 51,9).
Підприємства промисловості погіршили оцінки економічних перспектив, зважаючи на погіршення безпекової ситуації, перебої з енергопостачанням та зростання виробничих
Оцінки підприємства сфери послуг також погіршилися через зростання витрат на логістику, дефіцит електроенергії та брак кваліфікованих кадрів: секторальний індекс впав до 44,8 (47,2 у жовтні).
Найпесимістичніші оцінки своїх поточних економічних результатів зафіксовані серед підприємств у сфері будівництва. Зважаючи на сезонне сповільнення темпів будівництва доріг та інфраструктури, а також брак кваліфікованих працівників, секторальний індекс у галузі впав до 43,6 (49,6 у жовтні).
"На тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін підприємства промисловості, будівництва та послуг очікували нижчі темпи зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги, лише респонденти торгівлі очікували на їх незначне посилення", – зазначається у повідомленні НБУ.
Водночас ситуація на ринку праці залишається складною. Респонденти всіх опитаних секторів очікували скорочення кількості персоналу, найсуттєвіше – у сфері послуг.
Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 504 підприємства.
Як повідомлялося, у жовтні оцінки ділової активності представниками бізнесу продовжили покращуватися завдяки оптимістичним прогнозам щодо міжнародного фінансування, ️пожвавленню споживчого попиту та стабільній ситуації в енергетиці. Відтак, індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у жовтні зріс до 49,4.
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