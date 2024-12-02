"Національний кешбек": За листопад українці накопичили вдвічі більше, ніж у жовтні

За третій місяць дії програми "Національний кешбек" українці накопичили понад 250 млн грн, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як зазначається, до програми долучилося вже понад 4 млн громадян.

Виплата кешбеку за листопад відбудеться наприкінці грудня, за грудень – у лютому 2025 року.

Кошти "Національного кешбеку" оподатковуватися не будуть, нагадали в Мінекономіки.

Як отримати кешбек

Щоб вчасно отримати виплату кешбеку, необхідно активувати картку для виплат у застосунку "Дія".

Для цього потрібно перейти до розділу "Сервіси", обрати "Національний кешбек" і вибрати наявну картку для виплат національного кешбеку.

Якщо картки ще немає, "Дія" запропонує відкрити її через застосунок одного з банків-партнерів.

Громадяни, які мають картку "Національний кешбек", зможуть також використати її для отримання іншої допомоги від держави – "Зимової єПідтримки".

До програми приєдналося вже 1600 виробників, кешбек доступний на 340 тис. товарів українського виробництва.

До програми долучилися 15 банків: "Приватбанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Банк Глобус", "Укрсиббанк", "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Правекс Банк", "Кліринговий Дім", "Радабанк", "Райф".

Отримані кошти можна використати для оплати різноманітних послуг: комунальних, медичних, транспортних та інших. Також кешбек можна задонатити на підтримку Збройних Сил України чи придбати військові облігації.

Як повідомлялося, українці за жовтень отримали 119,2 млн грн. Середня виплата – 97 грн.

У жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт.