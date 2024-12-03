Китай почав відмовлятися від роботи з російськими банками, що потрапили під санкції США

Китайські банки почали відмовлятися працювати з російськими кредитними організаціями, які потрапили під нові санкції США, запроваджені в листопаді.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами гендиректора АТ "Перша Група" Олексія Порошина, більшість банків КНР уже припинили відносини з ними.

Це підтвердив комерційний директор компанії "Імпая Рус" Олексій Разумовський. Він повідомив, що багато банків, наприклад Bank of China, заблокували платежі з підсанкційних організацій. Попередження клієнтам про припинення прийому платежів також надіслав Bank of Kunlun, який російські імпортери часто використовували для оплати товарів.

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21 листопада Мінфін США вніс у санкційні списки "Газпромбанк", а також понад 50 кредитних організацій, серед яких "Дом.РФ", ББР, Прімсоцбанк, "Сінара", "Траст", БКС Банк, "Ітуруп", "Центрокредит", "Кремлівський" та ін.

До січня, коли відбудеться інавгурація обраного президента США Дональда Трампа, жодних послаблень не буде, передбачає Порошин. При цьому він вважає, що навіть із приходом Трампа ситуація з платежами до Китаю значно не покращиться.

Тим часом у Росії різко активізувалися китайські платіжні агенти, які пропонують складніші, а часом і сумнівні схеми для платежів до КНР. Такі поставки неможливо контролювати, але після санкцій у листопаді іншого виходу немає.