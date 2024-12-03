Мінекономіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання

Міністерство економіки відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що Мінекономіки вже оновило статус критично важливих підприємств для перших семи підприємств за новими критеріями. Відповідні рішення Мінекономіки ухвалило 29 листопада.

Ці компанії працюють у сфері виробництва скляних виробів, меблів, текстилю, керамічної плитки та інших. Вони отримали можливість бронювати працівників на строк до 12 місяців.

"Ті, хто критичність не оновив, теж можуть бронювати працівників. Діятиме таке бронювання до 28 лютого 2025 року, це крайній термін для оновлення критичності. Загалом, за перші два дні відновлення бронювання через Дію, компанії подали 3500 заяв на бронювання 26,7 тисяч працівників", – уточнила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

рівень зарплати. Середня заробітна плата має бути не менше 20 000 грн за звітний період4

Середня заробітна плата має бути не менше 20 000 грн за звітний період4 відсутність заборгованостей. Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

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Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 млн євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 млн євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи мають погодити з Міноборони та Мінекономіки.

Як повідомлялося, Кабмін дозволив з 1 грудня 2024 року відновити бронювання працівників від мобілізації через портал "Дія". При цьому критично важливі підприємства до кінця лтого повинні оновити свою критичність, відповідно до нових критеріїв. Для цього підприємство має відповідати трьом критеріям з восьми.