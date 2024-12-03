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Новини
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Масові звільнення в українських ІТ-компаніях: Відомий ШІ-стартап Reface скорочує 35% співробітників

Reface

Український AI-стартап Reface оголосив про звільнення 35% співробітників, без роботи залишаться 60 фахівців.

В компанії сподіваються, що таке рішення допоможе вийти на прибутковість з 2025 року, пише галузеве видання dev.ua.

"Сьогодні ми ділимося важливими і водночас сумними новинами для компанії Reface: ми скорочуємо 35% нашої команди (60 рефейсіанців). Для нас це дуже складне рішення, адже ми прощаємося з багатьма талановитими колегами, які зробили неоціненний внесок у трансформацію Reface – від вірального застосунку про заміну облич до мультипродуктової ШІ-компанії", – повідомила компанія на своїй сторінці у LinkedIn.

У Reface визнали, що за останні два роки багато експериментували, створили сім нових продуктів, але іноді були занадто оптимістичними у прогнозах, а деякі гіпотези не спрацювали.

"Ми прийняли це рішення, щоб із січня 2025 року бути прибутковими й мати можливість продовжувати інвестувати у створення інноваційних мобільних ШІ-застосунків", – зазначається у повідомленні.

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Reface – стартап із віральним face-swap застосунком, який дає змогу користувачам замінювати обличчя у відео чи GIF. Reface створили нейромережу для заміни людських облич, нейромережа тренувалась на мільйонах зображень у вільному доступі. Розробники стверджують, що додаток видаляє дані з Google Cloud протягом 24 годин.

Як повідомлялося, раніше одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про звільнення 20% співробітників.

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звільнення (1003) IT-індустрія (320) ІТ-індустрія (543)


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так буває коли приходять "дефективні менеджери".
заявляють інвесторами - ми зараз зробимо супер проект, намалюємо 5 перпедикулярних червоних ліній, причому 3 з них будуть прозорими, а одна у формі котика.
і коли таке потрапляє архітектору чи розробникам ясно що воно загнеться.
винні - розробники, їх звільняють.
ефективні менеджери отримують свої бонуси і йдуть руйнувати чергову компанію
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03.12.2024 14:21 Відповісти
так це ж закономірний результат для компанія розробника ШІ. Чим краще працюють співробітники тим менша кільксть лишиться в кінцевому результаті. При найвищій результативності потрібен лише власник.
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03.12.2024 14:29 Відповісти
Конкретно ці- швидко набирали, і швидко розганяють.
А загалом, тенденція відтоку ІТ капіталу непомітно почалась ще в 2020 коли стали повертатись маскі шоу і кришування, і великі айті компанії почали перереєстрацію спд на Мальту, Кіпр, і Гібралтар...
Потім почали тікати інвестори вітряків і сонячних станцій.
Потім і всі інші. А потім почнеться ковід і Зелений антимайдан гетьманцева скаже всім що наш бізнес вбиває епідемія
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04.12.2024 01:17 Відповісти

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