Масові звільнення в українських ІТ-компаніях: Відомий ШІ-стартап Reface скорочує 35% співробітників

Український AI-стартап Reface оголосив про звільнення 35% співробітників, без роботи залишаться 60 фахівців.

В компанії сподіваються, що таке рішення допоможе вийти на прибутковість з 2025 року, пише галузеве видання dev.ua.

"Сьогодні ми ділимося важливими і водночас сумними новинами для компанії Reface: ми скорочуємо 35% нашої команди (60 рефейсіанців). Для нас це дуже складне рішення, адже ми прощаємося з багатьма талановитими колегами, які зробили неоціненний внесок у трансформацію Reface – від вірального застосунку про заміну облич до мультипродуктової ШІ-компанії", – повідомила компанія на своїй сторінці у LinkedIn.

У Reface визнали, що за останні два роки багато експериментували, створили сім нових продуктів, але іноді були занадто оптимістичними у прогнозах, а деякі гіпотези не спрацювали.

"Ми прийняли це рішення, щоб із січня 2025 року бути прибутковими й мати можливість продовжувати інвестувати у створення інноваційних мобільних ШІ-застосунків", – зазначається у повідомленні.

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Reface – стартап із віральним face-swap застосунком, який дає змогу користувачам замінювати обличчя у відео чи GIF. Reface створили нейромережу для заміни людських облич, нейромережа тренувалась на мільйонах зображень у вільному доступі. Розробники стверджують, що додаток видаляє дані з Google Cloud протягом 24 годин.

Як повідомлялося, раніше одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про звільнення 20% співробітників.