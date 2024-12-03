Масові звільнення в українських ІТ-компаніях: Відомий ШІ-стартап Reface скорочує 35% співробітників
Український AI-стартап Reface оголосив про звільнення 35% співробітників, без роботи залишаться 60 фахівців.
В компанії сподіваються, що таке рішення допоможе вийти на прибутковість з 2025 року, пише галузеве видання dev.ua.
"Сьогодні ми ділимося важливими і водночас сумними новинами для компанії Reface: ми скорочуємо 35% нашої команди (60 рефейсіанців). Для нас це дуже складне рішення, адже ми прощаємося з багатьма талановитими колегами, які зробили неоціненний внесок у трансформацію Reface – від вірального застосунку про заміну облич до мультипродуктової ШІ-компанії", – повідомила компанія на своїй сторінці у LinkedIn.
У Reface визнали, що за останні два роки багато експериментували, створили сім нових продуктів, але іноді були занадто оптимістичними у прогнозах, а деякі гіпотези не спрацювали.
"Ми прийняли це рішення, щоб із січня 2025 року бути прибутковими й мати можливість продовжувати інвестувати у створення інноваційних мобільних ШІ-застосунків", – зазначається у повідомленні.
Reface – стартап із віральним face-swap застосунком, який дає змогу користувачам замінювати обличчя у відео чи GIF. Reface створили нейромережу для заміни людських облич, нейромережа тренувалась на мільйонах зображень у вільному доступі. Розробники стверджують, що додаток видаляє дані з Google Cloud протягом 24 годин.
Як повідомлялося, раніше одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw оголосила про звільнення 20% співробітників.
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заявляють інвесторами - ми зараз зробимо супер проект, намалюємо 5 перпедикулярних червоних ліній, причому 3 з них будуть прозорими, а одна у формі котика.
і коли таке потрапляє архітектору чи розробникам ясно що воно загнеться.
винні - розробники, їх звільняють.
ефективні менеджери отримують свої бонуси і йдуть руйнувати чергову компанію
А загалом, тенденція відтоку ІТ капіталу непомітно почалась ще в 2020 коли стали повертатись маскі шоу і кришування, і великі айті компанії почали перереєстрацію спд на Мальту, Кіпр, і Гібралтар...
Потім почали тікати інвестори вітряків і сонячних станцій.
Потім і всі інші. А потім почнеться ковід і Зелений антимайдан гетьманцева скаже всім що наш бізнес вбиває епідемія