Данський пивоварний гігант Carlsberg зміг продати свої активи у Росії. Серед покупців – партнер Путіна по дзюдо (оновлено)

За умовами угоди, Carlsberg Group отримає грошову винагороду, а також пакети акцій зареєстрованої у РФ пивоварної компанії "Балтика" в Carlsberg Azerbaijan і Carlsberg Kazakhstan, повідомляється у пресрелізі данської компанії.

Новим контрольним акціонером "Балтики" стане компанія, яка в рівних частках належить двом топменеджерам російської компанії, після завершення угоди вони стануть її керівниками. У межах угоди сторони планують врегулювати усі невирішені правові спори, включно з питаннями прав інтелектуальної власності на бренди Carlsberg.

Очікується, що трансакцію буде завершено протягом наступних кількох днів. Угоду вже дозволила влада РФ, а російський диктатор Путін 2 грудня призупинив дію свого указу про запровадження тимчасового управління на підприємстві, додали у Carlsberg Group.

За даними Reuters, покупцем активів данської Carlsberg Group у Росії стане місцева компанія "ВГ Инвест", а вартість угоди становитиме 34 мільярди рублів ($320,75 млн).

Крім того, частки "Балтики" в Carlsberg Azerbaijan, Carlsberg Kazakhstan та іншій азербайджанській дочірній компанії будуть передані Carlsberg Group в обмін на пивоварний актив Hoppy Union в Росії.

Запропонована ціна продажу передбачає продаж активів Carlsberg зі значною знижкою. У звіті за лютий 2023 року Carlsberg Group оцінювала свої активи в Росії станом на грудень 2022 року у 7,52 мільярда датських крон ($1,06 мільярда).

Російська фірма "ВГ Инвест" була зареєстрована у серпні, нею керує Єгор Гусєльніков – віцепрезидент "Балтики". Разом із Олександром Толмачовим він є співвласником російського "Центру розвитку пивоваріння", зареєстрованого у липні. Толмачов раніше працював у Heineken у Росії, а потім у зернотрейдері Demetra.

"Центр розвитку пивоваріння" володіє кількома компаніями, заснованими цього року, включно з фірмами "Новая пивоварня" и "Проект 650". Останньою керує Олексій Пяткін, який також є генеральним директором Hoppy Union, що належить Carlsberg.

За даними джерел російської газети "Ведомости", одним із покупців "Балтики" став товариш Путіна, місцевий підприємець Таймураз Боллоєв. Він вже очолював "Балтику" у 1991-2004 роках, до того, як компанію придбав Сarlsberg.

У грудні 2023 року він звернувся до Росмайна з пропозицією конфіскувати пивоварну компанію у данських власників. Після цього російський диктатор Путін запровадив у ній "тимчасове управління", призначивши Боллоєва керівником "Балтики".

Боллоєв особисто знайомий з Путіним з 1990-х років. Разом із іншими друзями Путіна, він входив до спортивного клубу з дзюдо "Явара-Нева", членом опікунської ради якого Боллоєв є досьогодні. Бізнесмен також був довіреною особою Путіна на виборах 2000 та 2004 років.

У 2005 році Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу, з 2012 року ця компанія стала єдиним постачальником обмундирування для російської армії. За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".

Що сталося з бізнесом Carlsberg у Росії?

У Росії данському пивоварному концерну Carlsberg Group належить компанія "Балтика". У червні 2023 року Carlsberg підписав угоду про продаж свого російського бізнесу, однак вона потребувала дозволу влади РФ.

Вже у липні того ж року російський президент Володимир Путін доручив передати 100% "Балтики" в управління Росмайну.

Carlsberg Group назвала указ Путіна рейдерським захопленням свого бізнесу у Росії і розірвала ліцензійні угоди, які дозволили "Балтиці" виробляти, продавати та продавати всю продукцію Carlsberg у РФ.

Згодом генеральний директор Carlsberg Group прямо звинуватив Путіна у "крадіжці" російського бізнесу, до якого входило вісім пивоварень і близько 8400 співробітників.

У річному звіті за 2023 рік Carlsberg Group оцінила збитки від втрати контролю над своїм бізнесом у Росії у 47,75 млрд данських крон ($6,87 мільярда).