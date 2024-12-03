Національна академія наук підтвердила ліквідацію найстарішого в Україні видавництва

Національна академія наук (НАН) вирішила ліквідувати найстаріше видавництво в Україні – "Наукова думка", засноване за ініціативою академіка Агатангела Кримського ще у 1922 році.

"Президія НАН України вирішила ліквідувати державне підприємство "Наукове-виробниче підприємство "Видавництво "Наукова думка" НАН України" (такою є повна офіційна назва видавництва "Наукова думка") задля оптимізації та підвищення ефективності діяльності з підготовки та випуску науково-видавничої продукції в Академії", – йдеться у коментарі на офіційній сторінці НАН у Facebook.

У Національній академії наук пояснили, що підготовкою і випуском видань НАН до останнього часу займалися видавництво "Наукова думка" і видавничий дім "Академперіодика".

Але видавництво "Наукова думка" не має поліграфічної бази і замовляло друк своїх видань іншим видавництвам, що здорожувало друковану продукцію і подовжувало терміни її випуску.

"Для підвищення ефективності цієї діяльності доцільно, щоби видавничі проєкти Академії реалізувала одна юридична особа, яка зможе використовувати сучасне поліграфічне обладнання та наявні в обох видавництвах висококваліфіковані кадри", – зазначають у Національній академії наук.

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Там обіцяють, що видавничі проєкти "Наукової думки" виконуватимуться й надалі, а 11 співробітників видавництва вже перевели на роботу в "Академперіодику".

"Розглядаються також питання про нову назву діючого видавництва та можливості збереження бренду "Наукова думка", – додали в НАН.

Як повідомлялося, раніше Держаудитслужба підрахувала, що Національна академія наук України, яка є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі, за останні 20 років передала приватним забудовникам лише у Києві 130 га державної землі.

Аудитори дійшли висновку, що земельні ділянки використовувалися Академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами. Так, якщо перші угоди передбачали "обмін" землі на принаймні 10% збудованого житла нібито для науковців, то у 2023 році НАН за окремими договорами отримає лише 2% від площі збудованої на її землі нерухомості.