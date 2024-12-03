Кабмін перейменував Мінреінтеграції на Міністерство єдності. Його очолив Чернишов



Кабінет Міністрів перейменував Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Він нагадав, що сьогодні Верховна Рада призначила на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра національної єдності України Олексія Чернишова, який до останнього часу очолював НАК "Нафтогаз України".

"Уряд зі свого боку ухвалив рішення про перейменування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України", – написав Шмигаль.

За його словами, міністерство після перейменування зосередиться на роботі з українцями за кордоном.

"Це інституційне посилення допоможе сформувати нову якість роботи та взаємодії з багатомільйонною українською спільнотою з усіх хвиль міграції. Створення Міністерства національної єдності також сприятиме формуванню стратегії щодо того, як повернути українців жити і працювати в Україну", – зазначив Шмигаль.

Він додав, що новий віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов уже найближчим часом має представити чіткий план розбудови міністерства, команду та основні KPI.

Як повідомлялося, сьогодні до Верховної Ради внесли подання про призначення голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України. У той же день відповідне рішення підтримали депутати.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.



