Міськрада Харкова ухвалила бюджет на 2024 рік: доходи перевищать 20 мільярдів

Харківська міська рада схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.

Відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті міськради.

Згідно із документом, доходи міського бюджету наступного року заплановані в обсязі 20,5 млрд грн.

Зокрема, у складі доходів враховано субвенції та дотації з держбюджету:

додаткові дотації на виконання повноважень органів місцевого самоврядування – 1,04 млрд грн;

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 310,1 млн грн;

субвенцію на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери – 1 млрд грн;

субвенцію на продовження третьої лінії Харківського метрополітену – 2,09 млрд грн.

Водночас основним джерелом доходів загального фонду бюджету у 2025 році залишиться податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 55,2%, або 8,8 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори складуть 5,6 млрд грн.

Видатки у бюджеті Харкова на 2025 рік передбачені у сумі 21,2 млрд грн.

Зокрема, на відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачено близько 2 млрд грн.

Найбільшу ж питому вагу у видатковій частині загального фонду бюджету (32%) становитимуть видатки соціальної спрямованості (5 млрд грн):

на галузь освіти планується спрямувати 3,22 млрд грн;

на забезпечення стабільного функціонування сфери охорони здоров’я заплановано спрямувати 4,1 млрд грн (у тому числі 3,55 млрд грн з держбюджету від Національної служби здоров’я);

на соціальний захист та соціальне забезпечення буде виділено 691,9 млн грн;

на культуру і мистецтво – 752,9 млн грн;

на фізкультуру і спорт – 244,4 млн грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство складуть 6,04 млрд грн, дорожнє господарство – 914,2 млн грн, транспортну інфраструктуру – 4,95 млрд грн.

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Як повідомлялося, бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік передбачає доходи та видатки у розмірі 17 млрд грн.

Нагадаємо, ухвалений міськрадою Харкова бюджет на 2023 рік передбачав доходи у розмірі 16,1 млрд грн, видатки – 14,5 млрд грн.