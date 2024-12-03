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Міськрада Харкова ухвалила бюджет на 2024 рік: доходи перевищать 20 мільярдів

Міськрада Харкова ухвалила бюджет на 2024 рік

Харківська міська рада схвалила проєкт бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік.

Відповідне рішення депутати ухвалили на позачерговій сесії сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті міськради.

Згідно із документом, доходи міського бюджету наступного року заплановані в обсязі 20,5 млрд грн.
Зокрема, у складі доходів враховано субвенції та дотації з держбюджету:

  • додаткові дотації на виконання повноважень органів місцевого самоврядування – 1,04 млрд грн;
  • компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та літакобудування – 310,1 млн грн;
  • субвенцію на аварійно-відновлювальні роботи житлово-комунальної сфери – 1 млрд грн;
  • субвенцію на продовження третьої лінії Харківського метрополітену – 2,09 млрд грн.

Водночас основним джерелом доходів загального фонду бюджету у 2025 році залишиться податок на доходи фізичних осіб. У структурі доходів бюджету на наступний рік він становитиме 55,2%, або 8,8 млрд грн. Крім того, місцеві податки та збори складуть 5,6 млрд грн.

Видатки у бюджеті Харкова на 2025 рік передбачені у сумі 21,2 млрд грн.

Зокрема, на відновлення зруйнованих та пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури у сфері ЖКГ передбачено близько 2 млрд грн.

Найбільшу ж питому вагу у видатковій частині загального фонду бюджету (32%) становитимуть видатки соціальної спрямованості (5 млрд грн):

  • на галузь освіти планується спрямувати 3,22 млрд грн;
  • на забезпечення стабільного функціонування сфери охорони здоров’я заплановано спрямувати 4,1 млрд грн (у тому числі 3,55 млрд грн з держбюджету від Національної служби здоров’я);
  • на соціальний захист та соціальне забезпечення буде виділено 691,9 млн грн;
  • на культуру і мистецтво – 752,9 млн грн;
  • на фізкультуру і спорт – 244,4 млн грн.

Видатки на житлово-комунальне господарство складуть 6,04 млрд грн, дорожнє господарство – 914,2 млн грн, транспортну інфраструктуру – 4,95 млрд грн.

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Як повідомлялося, бюджет Харківської міської територіальної громади на 2024 рік передбачає доходи та видатки у розмірі 17 млрд грн.

Нагадаємо, ухвалений міськрадою Харкова бюджет на 2023 рік передбачав доходи у розмірі 16,1 млрд грн, видатки – 14,5 млрд грн. 

Автор: 

бюджет (1807) Харків (729) місцеві бюджети (252)


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