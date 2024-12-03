Кабмін призначив уповноваженого з питань реформи Митниці. Ним став голова "Укрпошти"

Кабінет Міністрів призначив гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 3 грудня, повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

Смілянського призначили на цю посаду з 4 грудня, він працюватиме на громадських засадах.

Крім того, Кабмін на сьогоднішньому засіданні створив Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику, а також затвердив Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад, уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно із затвердженим положенням, уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів. При цьому робитиме він це на громадських засадах, тобто без виплати заробітної плати з державного бюджету, повідомляє ЕП із посиланням на проєкт затвердженого сьогодні документу.

До компетенції уповноваженого належить:

підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;

підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та

реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;

ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів, з питань, що належать до його компетенції;

участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.

Деякі із зазначених вище компетенцій уповноваженого по суті дублюють повноваження Міністерства фінансів, закріплених в положенні від 2014 року, зазначає видання.