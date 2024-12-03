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Новини
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Кабмін призначив уповноваженого з питань реформи Митниці. Ним став голова "Укрпошти"

Кабмін призначив урядового уповноваженого з питань реформи Митниці

Кабінет Міністрів призначив гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського Урядовим уповноваженим з питань реформування митних органів.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 3 грудня, повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

Смілянського призначили на цю посаду з 4 грудня, він працюватиме на громадських засадах.

Крім того, Кабмін на сьогоднішньому засіданні створив Міжвідомчу робочу групу з питань реформування системи органів, що реалізують митну політику, а також затвердив Положення про Міжвідомчу робочу групу та її склад, уточнив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Згідно із затвердженим положенням, уповноважений відповідатиме за виконання завдань щодо організації процесу реформування митних органів. При цьому робитиме він це на громадських засадах, тобто без виплати заробітної плати з державного бюджету, повідомляє ЕП із посиланням на проєкт затвердженого сьогодні документу.

До компетенції уповноваженого належить:

  • підготовка пропозицій щодо реформування митних органів у рамках реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року;
  • підготовка пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних із залученням до формування та
  • реалізації державної митної політики інститутів громадянського суспільства;
  • ініціювання прийняття та опрацювання нормативно-правових актів, з питань, що належать до його компетенції;
  • участь у співпраці з міжнародними організаціями з питань формування і реалізації митної політики.

Деякі із зазначених вище компетенцій уповноваженого по суті дублюють повноваження Міністерства фінансів, закріплених в положенні від 2014 року, зазначає видання.

Автор: 

Кабмін (7742) призначення (1142) митниця (816) Укрпошта (795) митний контроль (194)


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Топ коментарі
+5
Які таланти, вчора шкарпетками торгував, сьогодні АЕС. Головне, що всі незамінні
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03.12.2024 22:24
+5
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи.(с)
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04.12.2024 10:09
+4
Миллионные зарплаты у руководства Укрпочты..., а столько лет ее стадион "Связист" в Соломенском районе Киева разрушается и доводится до непригодного состояния, чтобы на его месте построить жилые дома. Рядом со стадионом в подчинении мин.связи Университет информационно комуникационных технологий и связи, который стал бы действительным владельцем стадиона. Но господину руководителю Укрпочты не до стадиона Укрпочты, если маячат деньги от застройщиков на месте стадиона. Вот этот господин такой же порядок наведет и на таможни...Продали многие помещения почтовых отделений в Киеве, продали помещение Дерекции обработки почтовых перевозок в центре города-рядом с ж.д. вокзалом и т.д. Как говорил один из героев "Белого солнца пустыни" - За державу обидно!
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04.12.2024 03:53
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Які таланти, вчора шкарпетками торгував, сьогодні АЕС. Головне, що всі незамінні
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03.12.2024 22:24 Відповісти
Схоже добре крадуть дуже мало людей - тільки 5-6 менеджерів
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03.12.2024 22:38 Відповісти
під домом закрили відділеня укрпочти 2 роки тому і все не можуть продати приміщення бо щось мутять уявляю що цей мутний менеджер з зп 1.5 ляма намутиить на митниці
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03.12.2024 23:05 Відповісти
Так само. З чотирьох відділень залишили одне. Працює, як у завідувачки душа забажає. Крайніх не знайдеш.
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04.12.2024 14:57 Відповісти
Ще один патужний топ менеджер, який з 2016 року п'є останні соки з мумії Укрпошти! Тепер не менш пАтужно займеться реформуванням митниці )
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03.12.2024 23:16 Відповісти
..укрпошта реформована по самі зелені помідори ))..шикарна заміна гівна!
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03.12.2024 23:46 Відповісти
Миллионные зарплаты у руководства Укрпочты..., а столько лет ее стадион "Связист" в Соломенском районе Киева разрушается и доводится до непригодного состояния, чтобы на его месте построить жилые дома. Рядом со стадионом в подчинении мин.связи Университет информационно комуникационных технологий и связи, который стал бы действительным владельцем стадиона. Но господину руководителю Укрпочты не до стадиона Укрпочты, если маячат деньги от застройщиков на месте стадиона. Вот этот господин такой же порядок наведет и на таможни...Продали многие помещения почтовых отделений в Киеве, продали помещение Дерекции обработки почтовых перевозок в центре города-рядом с ж.д. вокзалом и т.д. Как говорил один из героев "Белого солнца пустыни" - За державу обидно!
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04.12.2024 03:53 Відповісти
Ігор Смілянський - громадянин США.
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04.12.2024 04:14 Відповісти
Цей клоун і його циркова команда не може в Укрпошті порядок навести стільки років. І це при космічній зарплаті, яку платять цій банді імпотентів у правлінні. А тепер ще Митниця - це просто, якийсь жах :
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04.12.2024 07:29 Відповісти
Серію марок про "незламну" митницю випустять - на цьому уповноваження цього шлимазла закінчаться - хто ж таких недоумків , та ще і "лівого", в таку систему за так пускає
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04.12.2024 07:51 Відповісти
Нарешті митників забезпечать службовими велосипедами!
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04.12.2024 08:18 Відповісти
Електричними!
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04.12.2024 12:34 Відповісти
Нє, ну на Укрпочті дійсно грандіозні реформи провели, меблі переставили, вивіски поміняли, туалєтну бумагу на вітринах поміняли на свіжу. Щє у низ з"явився чат бот та аккаунт у Фейсбуці, потоужні зміни )))
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04.12.2024 09:05 Відповісти
ти шо ..це дужі пАтужні зміни ..цифровізія пАтужного зельоного менеджера
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04.12.2024 12:36 Відповісти
- Айсберги! - говорил Митрич насмешливо. - Это мы понять можем. Десять лет как жизни нет. Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи.(с)
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04.12.2024 10:09 Відповісти
Потужне призначення від незламного Лідора.
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04.12.2024 10:36 Відповісти
Чи не логічніше було б призначити на цю посаду директора Нової Пошти? - питання риторічне...
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04.12.2024 11:25 Відповісти
Браво!!! Від одного корита до іншого!!
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04.12.2024 12:21 Відповісти
писець митниці..

теперь митниця як і Укрпошта буде займатись не своїми митними обов'язками а торгівлею сральної бумаги та канцтоварів
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04.12.2024 12:37 Відповісти
Скоротить третину митних постів. А ті, що залишаться, будуть марками торгувати.
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04.12.2024 14:54 Відповісти

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