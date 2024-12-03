Кабмін призначив нового керівника Агентства з управління зоною відчуження

Кабінет Міністрів призначив Григорія Іщенка головою Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 3 грудня, повідомляє пресслужба уряду у Telegram.

За даними у декларації кандидата на посаду, Григорій Григорович Іщенко до останнього часу працював у НАЕК "Енергоатом", де минулого року заробив 1,15 млн грн зарплати, а також отримував пенсію.

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Як повідомлялося, наприкінці серпня 2023 року Кабмін звільнив Євгена Крамаренка з посади голови Державного агентства України з управління зоною відчуження. Він очолював ДАЗВ з грудня 2021 року.



