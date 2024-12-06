В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зими
У Патрульній поліції пропонують запровадити штрафи для водіїв за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів.
Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.
"Пропонується 340 грн для легкових автомобілів та 8500 грн для вантажівок і автобусів", – сказав він.
Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.
"Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4-7 градусів літня гума вже "дубіє" і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була", – наголосив поліціянт.
Зазначимо, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.
Як повідомлялося, у Патрульній поліції планують відмовитися від терміналів для оплати штрафів водіями на місці. Пілотний проєкт вже запустили у Чернівецькій області.
Нагадаємо, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.
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А тим більше якась резина....
Можна 140
Нехай виконують свої обов'язки згідно закону https://protocol.ua/ua/pro_natsionalnu_politsiyu/ Про Національну поліцію, Ст.24, п.2.
Чомусь п.5 цієї самої статті вони виконують аж бігом.
А ще ця каста
недоторканнихброньованих спецом створена і відгодовується для захисту паразитуючої влади від народу, як останньому, врешті урветься терпець.