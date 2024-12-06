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Новини
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В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зими

В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зими

У Патрульній поліції пропонують запровадити штрафи для водіїв за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів.

Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Пропонується 340 грн для легкових автомобілів та 8500 грн для вантажівок і автобусів", – сказав він.

Білошицький додав, що зимова гума це питання безпеки і колективної відповідальності.

"Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4-7 градусів літня гума вже "дубіє" і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була", – наголосив поліціянт.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

Як повідомлялося, у Патрульній поліції планують відмовитися від терміналів для оплати штрафів водіями на місці. Пілотний проєкт вже запустили у Чернівецькій області.

Нагадаємо, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень ПДР поліцейські винесли понад 10 млн постанов. Загалом було сплачено штрафів на суму понад 2,1 млрд грн.

Автор: 

авто (4123) патрульна поліція (23) штраф (1110)


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Топ коментарі
+12
А водії в свою чергу пропонують відправити патрульну поліцію на підсилення фронту.
Нехай виконують свої обов'язки згідно закону https://protocol.ua/ua/pro_natsionalnu_politsiyu/ Про Національну поліцію, Ст.24, п.2.
Чомусь п.5 цієї самої статті вони виконують аж бігом.
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06.12.2024 13:22
+9
А цим підарам аби тільки штрафувати когось.
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06.12.2024 13:20
+5
О, довбтдятли на бехах підтянулись. Це взагалі стандартна норма в більшості країн
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06.12.2024 13:30
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А цим підарам аби тільки штрафувати когось.
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06.12.2024 13:20 Відповісти
на то вони і підари...
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06.12.2024 21:23 Відповісти
Я їду перевзуватися на СТО.... - і як тепер штрафувати?
Адвокат зможе навіть в суді надати докази, що на швидкості 120 км/год знак обмеження швидкості 50 км/год не видно водієві...
А тим більше якась резина....
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06.12.2024 13:21 Відповісти
так, а де це ви знайшли таку дорогу на 120 км/г ? Швидкість з ПДР: "... на автомобільній дорозі з окремими проїзними частинами, що відокремлені одна від одної розділювальною смугою - не більше 110 км/год., на інших автомобільних дорогах - не більше 90 км/год ... "
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06.12.2024 14:57 Відповісти
Київ - Бориспіль....
Можна 140
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06.12.2024 17:04 Відповісти
А водії в свою чергу пропонують відправити патрульну поліцію на підсилення фронту.
Нехай виконують свої обов'язки згідно закону https://protocol.ua/ua/pro_natsionalnu_politsiyu/ Про Національну поліцію, Ст.24, п.2.
Чомусь п.5 цієї самої статті вони виконують аж бігом.
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06.12.2024 13:22 Відповісти
Мусора, що поробиш...
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06.12.2024 14:06 Відповісти
О, довбтдятли на бехах підтянулись. Це взагалі стандартна норма в більшості країн
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06.12.2024 13:30 Відповісти
Бггг. А в наших краях дебіли їздять переважно на фольксах (поло і гольфах). І обовʼязково в кєпках.
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06.12.2024 13:52 Відповісти
В коментарях одні "водії" зібрались або власники совкових трупаків...
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06.12.2024 13:32 Відповісти
Згоден,але не при+4 7,можливо при0,все залежить від погоди.Внас як завжди зроблять з жовтня до травня.🤔
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06.12.2024 13:37 Відповісти
літню на зимову міняють при середньодобовій +8
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06.12.2024 14:54 Відповісти
Ну з зимовою резиною, тут ще таке. Можеш сам влетіти, а можеш і в когось. Але для мене досі загадка нахєра штрафувати за непристібнутий ремінь? Непристібнутий ремінь - ознака повного ідіота. Якшо ідіот загине - кому від цього гірше? То його особиста справа.
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06.12.2024 13:38 Відповісти
ви водій від бога)
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06.12.2024 14:51 Відповісти
Да х…й тобі межигочі, як їздив на літній так і буду. У нам тут снігу вжн 10 років не було
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06.12.2024 14:05 Відповісти
а при чому тут сніг ?
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06.12.2024 14:56 Відповісти
Паразитування і лайдакування цієї "поліції" уже зашкалює. Сотні тисяч здорових биків і кнурів, броньовані від мобілізації (читай - від захисту Батьківщини) у найтяжчі для країни часи - вольяжно катаються на іномарках в надії зловити халяву на будь-кому і будь-чому. І це у той час, коли фронт сиплеться і відкочується до Дніпра, бо воювати не вистачає особового складу.
А ще ця каста недоторканних броньованих спецом створена і відгодовується для захисту паразитуючої влади від народу, як останньому, врешті урветься терпець.
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06.12.2024 14:19 Відповісти
Це треба було зробити давно!
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06.12.2024 15:11 Відповісти
Тут треба ще визнатися з всесезонною і її температурою застосування. А то тільки і пишуть про зимову. В останні роки їзжу на всесезонній не переобуваючись. У дуже холодні або сніжні дні не виїзжаю.
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06.12.2024 17:31 Відповісти
Нитіки,ми йдемо до Європи ,чи ні?
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06.12.2024 20:39 Відповісти
на півдні, с такими зимами як в останні роки, особливо якщо не їздиш за місто, на "літній" безпечніше
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06.12.2024 21:24 Відповісти

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