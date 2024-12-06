Видатки бюджету вже перевищили план 2024 року

Видатки державного бюджету за січень-листопад 2024 року становили 3,775 трлн грн. Водночас закон про держбюджет на 2024 рік з урахуванням змін передбачав річний обсяг видатків обсягом 3,737 трлн грн.

Про це свідчать дані Міністерства фінансів, передає Forbes.

Зазначається, що перевиконання плану видатків відбувається за спеціальним фондом держбюджету (факт за 11 місяців 778 млрд грн проти плану 190 млрд грн) і тому не потребуватиме внесення змін до закону.

При цьому доходи держбюджету за січень-листопад становили 2,65 трлн грн, що також значно перевищує річний план (1,91 трлн грн).

Одна з ключових причин перевиконання доходів: зарахування частини міжнародної допомоги як гранти. За підсумками 11 місяців обсяг таких надходжень перевищив 300 млрд грн.

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Дефіцит державного бюджету за указаний період склав 1,1 трлн грн (річний ліміт 1,85 трлн грн). Відповідно, фактичний розмір фіскального дефіциту за підсумками року буде значно нижчим за законодавчі вимоги.

Як повідомлялося, 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет України на 2025 рік".

Верховна Рада хвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №12000 "Про Державний бюджет України на 2025 рік" 19 листопада.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Держбюджет-2025: рекордні видатки на оборону, але не обійшлося без телемарафону й доріг